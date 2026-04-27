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LESÃO

Holanda perde titular absoluto para a Copa do Mundo

Xavi Simons rompeu o ligamento cruzado anterior e não disputará o mundial

Valdomiro Neto
Por

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Xavi Simons em campo pelo Tottenham
Xavi Simons em campo pelo Tottenham - Foto: DARREN STAPLES / AFP

A Holanda perdeu uma das suas principais joias para a Copa do Mundo de 2026. O Tottenham confirmou, na manhã desta segunda-feira, 27, que o meio-campista Xavi Simons precisará passar por cirurgia no joelho direito após romper o ligamento cruzado anterior (LCA).

Durante a partida do Tottenham contra o Wolverhampton, pela Premier League, Xavi Simons se lesionou e deixou o campo aos 63 minutos da partida.

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Segundo o comunicado do clube, Xavi Simons passará por cirurgia nas próximas semanas e passará por reabilitação.

“Xavi passará por cirurgia nas próximas semanas e, após isso, iniciará sua reabilitação com a nossa equipe médica”.

Confira o lance

Fim de temporada

Em publicação nas redes sociais, Simons lamentou a gravidade da lesão e confirmou que não voltará a jogar nesta temporada, além de ficar fora da Copa do Mundo de 2026.

“Minha temporada terminou de forma abrupta e ainda estou tentando processar isso. Sinceramente, estou de coração partido... Tudo o que eu queria era lutar pela minha equipe e agora essa possibilidade foi tirada de mim… junto com a Copa do Mundo. Representar meu país neste verão… simplesmente acabou”. escreveu o jogador.

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Além da seleção

Para além da Seleção Holandesa, a perda também é um duro golpe para o Tottenham, que perde um dos seus principais jogadores na reta final da Premier League, campeonato no qual os Spurs tentam se salvar do rebaixamento. Atualmente o time está na décima oitava colocação, com 34 pontos conquistados.

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Tags:

copa do mundo Futebol internacional Xavi Simons

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