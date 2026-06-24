Idade é só um número: Messi faz 39 anos como protagonista da Copa

Em plena Copa do Mundo, a Argentina e o mundo inteiro têm mais um motivo para celebrar Lionel Messi. Nesta quarta-feira, 24, odono de oito bolas de ouro completa 39 anos, enquanto vive sua última Copa pela Seleção Argentina.

Depois de marcar cinco gols em apenas dois jogos na fase de grupos e se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, Messi se aproxima dos 40 anos provando que a idade não é nada perto do talento que sempre teve - e sua federação sabe disso.

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Minutos depois da virada do dia, a Associação do Futebol Argentino (AFA) publicou uma homenagem ao camisa 10, capitão da seleção e campeão da Copa do Mundo em 2022."O homem que mudou a história do futebol mundial: 39 anos de Lionel Messi", diz o título da homenagem publicada pela AFA.

Na mensagem, a entidade argentina destacou a importância de Messi para a seleção e para o futebol mundial. O camisa 10 foi tratado como capitão, estandarte e emblema da equipe que defende o título conquistado no Catar, em 2022.

"A Associação do Futebol Argentino saúda neste dia Lionel Andrés Messi, capitão, estandarte e emblema da seleção argentina, que hoje completa 39 anos e continua escrevendo páginas decisivas na história do futebol mundial, atualmente desfrutando ao máximo de um protagonismo superlativo em uma Copa do Mundo", publicou a entidade.

Messi pela Argentina - Foto: Reprodução I AFA

"Messi celebra mais um aniversário em um presente que o encontra em plena vigência competitiva e como protagonista central da Copa do Mundo de 2026, na qual voltou a quebrar recordes históricos e a expandir uma carreira que já transcende gerações", acrescentou a associação.

A homenagem também relembra o nascimento do craque em Rosário e a trajetória que o levou a se tornar o principal nome da história recente da Argentina.



Da cobrança ao reconhecimento absoluto

A homenagem da AFA também passa pela relação de Messi com a Seleção Argentina. Durante parte da carreira, o camisa 10 conviveu com cobranças por títulos com a Albiceleste e enfrentou resistência de parte da torcida, chegando a decidir se aposentar da Seleção em dado momento da carreira.

Ele, no entanto, retornou - e aos poucos esse cenário mudou de forma definitiva com a sequência de conquistas. Messi liderou a Argentina nos títulos da Copa América de 2021, da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América de 2024, consolidando uma trajetória de reconciliação com o país.

Messi com a taça da Copa do Mundo - Foto: Reprodução I FIFA

Hoje, o atacante é tratado como símbolo máximo da seleção argentina e como o jogador que conduziu uma das fases mais vitoriosas da história da equipe nacional.

"Obrigado por tanto futebol, por tanto exemplo e por tanto orgulho nacional", completou a AFA.

A história de Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini nasceu em 24 de junho de 1987, em Rosário, na província de Santa Fé, na Argentina. Filho de Jorge Messi e Celia Cuccittini, cresceu em uma família humilde ao lado dos irmãos Rodrigo, Matías e María Sol, e ainda criança, encontrou no futebol o caminho que o transformaria em um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Aos cinco anos, Messi já jogava bola. Aos oito, entrou nas categorias de base do Newell’s Old Boys, clube tradicional de sua cidade natal. O talento, desde cedo, chamava atenção: baixo, canhoto, rápido e com controle de bola fora do comum, o menino de Rosário parecia enxergar espaços que os outros não viam.

Messi jovem - Foto: Reprodução I Instagram

Mas a trajetória também teve obstáculos. Aos 11 anos, Messi foi diagnosticado com deficiência do hormônio do crescimento, condição que exigia tratamento médico. A busca por uma oportunidade levou a família a tomar uma decisão difícil - deixar a Argentina e se mudar para a Espanha.

Chegada ao Barcelona

Em 2000, Messi chegou a Barcelona e passou a integrar La Masia, a famosa academia de jovens talentos do clube catalão. O Barcelona assumiu o tratamento médico do garoto e abriu espaço para que ele desenvolvesse o futebol que já encantava nas categorias de base.

A ascensão foi rápida. Em 2004, com apenas 17 anos, Messi foi promovido ao time principal. Estreou oficialmente em 16 de outubro daquele ano, contra o Espanyol, e logo se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Barcelona naquele período.

Messi pelo Barcelona em Lamasia - Foto: Reprodução I Barcelona

A partir dali, Messi se estabeleceu como peça fundamental do Barcelona e iniciou uma era histórica. Ao lado de nomes como Xavi Hernández e Andrés Iniesta, e sob o comando de Pep Guardiola em uma fase marcante, o argentino ajudou o clube a conquistar títulos nacionais e internacionais.

Foram anos de domínio, com taças de La Liga, Copa do Rei, Liga dos Campeões da Uefa, Supercopas e Mundiais de Clubes. No Barcelona, virou o maior artilheiro da história do clube e acumulou recordes.

Além disso, Messi construiu uma sequência de prêmios individuais que marcou época. Ao todo, conquistou oito Bolas de Ouro, número recorde no futebol masculino, e consolidou seu nome entre os maiores da história do esporte.

Messi pelo Barcelona - Foto: Reprodução I Barcelona

Do Barcelona ao PSG e ao Inter Miami

Depois de passar quase toda a carreira no Barcelona, Messi deixou o clube em 2021 por causa de problemas financeiros e contratuais da equipe catalã. Na sequência, assinou com o Paris Saint-Germain, onde atuou ao lado de outras estrelas e conquistou títulos nacionais na França.

Em 2023, mudou novamente de rota ao acertar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, abrindo uma nova fase da carreira fora do centro tradicional do futebol europeu.

Messi pelo PSG - Foto: Reprodução I PSG

Fora de campo

Longe dos gramados, Messi é conhecido por uma postura discreta e reservada. É casado com Antonela Roccuzzo, sua companheira desde a juventude, e tem três filhos, Thiago, Mateo e Ciro.