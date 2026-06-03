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COPA DO MUNDO

Irã consegue vistos para o México e define viagem rumo à Copa do Mundo

Seleção iraniana fará concentração em Tijuana

Iarla Queiroz
Por
Seleção iraniana
Seleção iraniana - Foto: Divulgação/AFP

A seleção do Irã deu um passo importante na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Os jogadores e integrantes da delegação receberam os vistos necessários para entrar no México, país que servirá como base da equipe durante o torneio.

A informação foi divulgada pela televisão estatal iraniana, que citou declarações do embaixador do país na Turquia, Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

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Segundo o diplomata, todo o processo foi concluído em apenas 48 horas e sem a necessidade da presença física dos atletas na representação mexicana.

“Os vistos dos jogadores iranianos foram emitidos em 48 horas, sem sua presença física e sem coleta de impressões digitais na embaixada do México”, afirmou.

Equipe ainda aguarda autorização para entrar nos Estados Unidos

Apesar do avanço na documentação para entrada no México, a situação nos Estados Unidos segue sem definição.

A seleção iraniana ainda não recebeu os vistos necessários para ingressar em território norte-americano, justamente onde disputará seus três compromissos da fase de grupos da Copa do Mundo.

A estreia será diante da Nova Zelândia, no dia 15 de junho, em Los Angeles. Na sequência, os iranianos enfrentam a Bélgica, também em Los Angeles, no dia 21.

O último compromisso da primeira fase está marcado para 26 de junho, contra o Egito, em Seattle.

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Concentração na Turquia antes da viagem

Atualmente, a delegação do Irã está reunida em Antália, na Turquia, onde realiza a reta final da preparação para o Mundial.

A programação prevê a saída da equipe para o México no próximo domingo. Antes disso, a delegação fará uma escala na Espanha no sábado.

Como parte dos ajustes finais para a competição, os iranianos ainda disputam um amistoso diante do Mali nesta quinta-feira. No último compromisso preparatório, a equipe venceu a Gâmbia por 3 a 1, também em Antália.

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copa do mundo Irã visto americano

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