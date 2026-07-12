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HOME > COPA DO MUNDO

FIM DE UMA ERA

Mick Jagger dá fim a fama de ‘pé-frio’ em jogo da Copa do Mundo

Cantor esteve presente durante a partida da Inglaterra contra a Noruega

Franciely Gomes
Por
Mick Jagger acompanhando a partida da Inglaterra contra a Noruega
Mick Jagger acompanhando a partida da Inglaterra contra a Noruega - Foto: CHANDAN KHANNA | AFP

Mick Jagger deu um fim a sua fama de “pé frio” durante a Copa do Mundo 2026. O cantor esteve presente durante uma das partidas das quartas de final do mundial, que aconteceu no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, neste sábado, 14.

Torcendo para a Inglaterra durante o jogo, o artista viu a seleção vencer a Noruega por 2x1, garantindo a classificação para a semifinal, onde enfrentará a Argentina. Essa foi a primeira vez que o time apoiado por Jagger venceu a partida de mata-mata.

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Ele esteve presente em outros sete jogos, acumulando cinco derrotas e duas quedas após disputas por pênaltis em seu histórico de torcedor azarado. Em 2010, na Copa sediada na África do Sul, o famoso chegou até a torcer por outras duas seleções, que também foram eliminadas ao longo da competição.

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O momento histórico de 2026 não passou despercebido pelos internautas que já sabiam da fama de Mick Jagger. Na rede social X, o antigo Twitter, diversas pessoas comentaram sobre o fim da maldição do vocalista da banda The Rolling Stones.

“Fim de um meme”, brincou uma usuária. “Finalmente acabou a maldição, mas acho que é graças ao filho que estava do lado dele”, analisou outra. “O tempo o inocentou!”, disparou um terceiro.

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Tags

copa do mundo inglaterra Mick Jagger

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