16º Encontro de Culturas do Mundo terá workshops e apresentações

O 16º Encontro de Culturas do Mundo - Danças da Alma será realizado em Imbassaí, na Bahia, entre a próxima quinta-feira, 23, e domingo, 26. O evento vai contar com uma programação de oficinas, vivências e apresentações de dança e músicas, de diferentes expressões culturais do Brasil e do mundo.

Com o tema ‘Danças da Alma’, o encontro reunirá dançarinos, músicos, artistas e multiplicadores culturais para uma verdadeira imersão nas tradições de suas comunidades e países, explorando ritmos e movimentos que vão da Pérsia à Albânia, da Bahia à Índia.

O Encontro começa com um ritual na praia de Imbassaí, conduzida pelas Mães de Santo do terreiro Oyá Denã, de Camaçari. Ao longo do encontro, o público irá participar de oficinas como a de Danças da Pérsia, que origina-se dos temas da rota da seda na Ásia Central, bem como na prática devocional do giro sagrado, e Indian Fusion, que une o vocabulário moderno e folclórico da dança oriental com posturas e giros de danças da Índia, ambas com a dançarina Erika Strauss.

Também terá oficinas de Danças da Albânia, com o dançarino e coreógrafo Genci Kastrati, do Grupo Nacional de Canções e Danças Folclóricas da Albânia; de dança Movement for life, com Daniela Augusto (método dedicado ao autoconhecimento, à escuta interior para a investigação profunda de si, da alma, através da linguagem do movimento expressivo e espontâneo) e de Práticas de Músicas do Mundo, com Gabriel Levy, que vai apresentar um repertório variado de tradições integradas com atividades de voz e movimento.

A arte, filosofia e ciência dos movimentos do Samadeva - herança deixada pela civilização de Samara que há 6 mil anos se estendia da Europa até a China -, é outro destaque do Encontro de Culturas do Mundo de 2025. Também chamada Yoga do Samara, a Prática do Samadeva está próxima do yoga, do tai chi chuan e da dança, e será conduzida por Elvio Lupo e Suely Lupo durante o evento.

À noite, o público poderá se encantar com o espetáculo Cartas Insolentes, de Gilsamara Moura, apresentações de Música Sufi, com o albanês Enris Qinami, círculos de danças com professores e convidados, e Cantos Sagrados com a cantora baiana Flávia Marques.

Além disso, o festival destaca apresentações de expressões genuinamente brasileiras: o grupo São Gonçalo do Amarante, de Mussuca, Sergipe, promete levar o público numa jornada que envolve promessas, bençãos, celebrações populares e raízes africanas. A exibição da Orquestra Tangará Mirim e do tradicional Samba de Roda com as Nativas de Arembepe completam a participação baiana no evento. Representantes do povo indígena Kiriri vão apresentar a dança Toré, ritual que reúne tradição, música, religiosidade e brincadeiras.

O 16º Encontro Culturas do Mundo - Danças da Alma é uma oportunidade para quem deseja se conectar com diferentes culturas e tradições por meio da dança, música e arte. O encontro é organizado pelo Centro de Estudos Universais, associação sem fins lucrativos que estuda, pesquisa, produz e divulga ideias, possibilidades e serviços que integrem os saberes fundamentais: a arte, a ciência e a espiritualidade.