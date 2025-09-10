6ª Marcha Trans da Bahia terá programação diversa em Salvador

Marcha Trans da Bahia - Foto: Divulgação

Salvador vai receber a 6ª Marcha Trans da Bahia, maior ato de rua da população trans do Nordeste, organizada desde 2018 pela Associação Baiana de Travestis, Transexuais e Transgêneros em Ação (Atração), nos dias 12 e 13 de setembro de 2025.

O tema deste ano é “Disputar à sociedade para avançar nos direitos: uma contranarrativa de vida e verdade para combater as narrativas de ódio e mentira”, destacando a importância da disputa do imaginário coletivo para garantir respeito, dignidade e direitos à população trans.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A programação começa já na próxima sexta-feira, 12, com o 1º Seminário Estadual de Articulação do Movimento Trans da Bahia – TransarticulAÇÃO, no Casarão da Diversidade, das 13h às 18h30, com mesas de debate reunindo Estado, movimento trans local e lideranças nacionais para debater políticas públicas.

No mesmo dia, às 19h, será exibido o filme ‘Xicas – Travestis na Avenida’, obra dirigida pela cineasta Asaph e feita em parceria com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), que celebra a memória e a luta das travestis no Brasil a partir da história de Xica Manicongo, a primeira travesti brasileira, tema do Samba enredo da Escola Paraíso do Tuiuti no carnaval deste ano.

O ponto alto acontece no sábado, 13, com o ato de rua da Marcha Trans, que terá concentração às 14h no Porto da Barra e seguirá até o Farol da Barra. Entre as principais reivindicações estão a divulgação do PAES-pop trans e a criação de cotas para pessoas trans em concursos públicos.

Estarão presentes lideranças como Bruna Benevides (ANTRA), Deborah Sabará (Conselho Nacional LGBT) e Leo Kret (Secretaria Municipal da Reparação), reforçando a força política e social da Marcha.