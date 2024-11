Academia de Letras da Bahia realiza Iª Conferência Myriam Fraga

Evento contará com uma palestra - Foto: Fundação Casa de Jorge Amado | Acervo

Em comemoração ao que seriam os 87 anos da poeta e escritora Myriam Fraga (1937-2016), celebrados em 9 de novembro, a Academia de Letras da Bahia (ALB) promoverá a I Conferência Myriam Fraga na próxima terça-feira, dia 12, às 19h, em sua sede. O evento contará com uma palestra intitulada "Senhora-poesia: a voz perene da palavra", conduzida pela Iyalorixá, poeta e professora Lívia Natália, em homenagem à jornalista, poeta e membro da ALB. A entrada será gratuita.

Myriam Fraga foi ocupante da cadeira 13 na ALB e exerceu o cargo de diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado desde sua criação, em julho de 1986, até fevereiro de 2016. Angela Fraga, filha da escritora e atual editora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, destacou a importância da homenagem: “Acho muito justo celebrar a memória e a força da poesia de Myriam Fraga no espaço da Academia de Letras da Bahia, uma Casa que foi tão significativa para ela. Para mim, participar de iniciativas assim é, antes de tudo, uma verdadeira missão. Pretendo estar sempre contribuindo pela perpetuação e divulgação da sua obra”.

A escolha do título da palestra foi explicada por Lívia Natália, professora de Teoria da Literatura na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ela afirmou que a denominação tem um significado especial: “Traduzindo seu nome, de origem hebraica, descobrimos que Myriam significa ‘Senhora’. A poesia, grande senhora que guiou e moldou sua vida, torna-se o foco desta conferência, destacando a matriz poética de Myriam em vozes contemporâneas que dialogam com os temas presentes em sua obra.” Em 2017, Lívia foi laureada com o Prêmio APCA de Melhor Livro de Poesia pelo livro Dia bonito pra chover (Ed. Malê).

O evento será presidido por Ordep Serra, presidente da ALB, que contextualizou a homenagem como uma prática comum em instituições culturais ao redor do mundo, para reverenciar figuras de destaque em suas áreas. “Myriam Fraga é uma poeta consagrada, reconhecida e amada em todo o Brasil, com uma obra de grande valor. Esta homenagem é merecida. Decidimos convidar uma poeta baiana para pronunciar a I Conferência Myriam Fraga, com um tema que, mesmo livre, reflete os interesses e paixões da homenageada. Esperamos que o público amante da poesia e das artes compareça”, disse Ordep.

Eleita por unanimidade como membro da ALB em 1985, Myriam Fraga também foi vice-presidente da instituição em 2015. Seus poemas foram traduzidos para diversos idiomas, como inglês, espanhol, francês e alemão, e integram diversas antologias no Brasil e no exterior, consolidando seu lugar entre os maiores nomes da literatura baiana.

Edilene Dias Matos, que ocupa a cadeira que pertenceu a Myriam, expressou a relevância da homenagem: “A criação da primeira cátedra com o nome de Myriam Fraga pela ALB reforça sua importância como poeta, escritora e acadêmica, cuja voz permanece viva e ressoando em novas interpretações. Mesmo sem assinatura, a voz de Myriam continua marcante, ecoando pela Academia e além. A Cátedra Myriam Fraga é muito bem-vinda.”