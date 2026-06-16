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CELEBRAÇÃO

Ana Carolina, Alceu Valença e Luiz Caldas se unem em festival na Bahia

Os artistas participam da 5ª edição do Festival Conexão com o Paraíso

Franciely Gomes
Por
Ana Caroline é uma das atrações principais do evento
Ana Caroline é uma das atrações principais do evento - Foto: Divulgação

A 5ª edição do Festival Conexão com o Paraíso contará com nomes de peso. Situado em Praia do Forte, no litoral da Bahia, o evento terá apresentações de Ana Carolina, Alceu Valença, Luiz Caldas e outros grandes artistas.

Realizado durante o feriado da Independência do Brasil, entre os dias 4 e 6 de setembro, o festival fará uma verdadeira mistura de ritmos durante os shows, que acontecerão na vila e no Castelo Garcia d’Ávila.

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A abertura será marcada por um show gratuito de Uel na vila, com muito pagode romântico. Já no dia 5, sábado, a agitação será no castelo, com apresentações de Thathi, Ana Carolina e Jau.

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Já na véspera do feriado, o dia 6, o castelo será palco para Monarka, Alceu Valença e Luiz Caldas, fechando a programação da edição comemorativa com chave de ouro.

Os ingressos para os shows já estão à venda e podem ser comprados através do site da Ticketmaker. Os valores variam entre R$ 80 e R$ 160.

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Tags

Ana Carolina Cultura Praia do Forte

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