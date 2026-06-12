Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

GRATUITO

Evento gratuito reúne dança, samba, capoeira e funk em Salvador

Mostra nacional traz artistas de três estados e transforma o palco em um encontro de memórias

Beatriz Santos
Por
Grupo de Valsa Por Amor
Grupo de Valsa Por Amor - Foto: Reprodução | Instagram

Salvador recebe neste sábado, 14, uma programação que promete reunir diferentes linguagens, ritmos e expressões corporais em um mesmo palco. A IV Mostra Tabuleiro da Dança | Edição Nacional acontece às 17h, no Espaço Xisto Bahia, nos Barris, com entrada gratuita e apresentações de artistas da Bahia, Sergipe e Rio de Janeiro.

Com obras que transitam entre dança contemporânea, samba, capoeira, funk, valsa popular e matrizes afro-brasileiras, o evento propõe um mergulho em temas como ancestralidade, espiritualidade, juventude negra, memória histórica, pertencimento e resistência.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A programação inclui solos, duos, apresentações coletivas e termina com um baile aberto ao público.

Realizada pela Água de Levante, a mostra chega à edição de 2026 após ser contemplada pelo Programa de Apoio a Ações Continuadas 2025 – Dança, com apoio da Fundação Nacional de Arte (FUNARTE), vinculada ao Ministério da Cultura.

Leia Também:

GRATUITO

Quer trabalhar com internet? Cursos gratuito está com vagas no Brasil
Quer trabalhar com internet? Cursos gratuito está com vagas no Brasil imagem

FESTA LITERÁRIA

Flipelô 2026 terá filho de Cássia Eller, Bráulio Bessa e mais atrações de peso
Flipelô 2026 terá filho de Cássia Eller, Bráulio Bessa e mais atrações de peso imagem

POLÊMICA

Ruan Vaqueirinho: cantor mirim é notificado pelo MPT por shows no São João na Bahia
Ruan Vaqueirinho: cantor mirim é notificado pelo MPT por shows no São João na Bahia imagem

Ao longo de duas décadas de trajetória, o projeto tem se consolidado como um espaço de circulação artística e valorização da produção da dança brasileira.

Além das apresentações, a iniciativa reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura ao oferecer acessibilidade em LIBRAS e Audiodescrição para o público.

Ancestralidade, memória e resistência ocupam o palco

Entre os destaques da programação está "Corpos que Ficam", da Nu Tempo Dance Company, de Sergipe. Interpretada por Cal Rios e Ana Góes, com coreografia de Everaldo Pereira, a obra investiga as marcas deixadas pelo tempo nos corpos e os legados transmitidos entre gerações.

A ancestralidade também conduz "Liberdade ao Cativo", solo apresentado pelo artista Roberto Silva, integrante da Cambaio Companhia de Dança, do Rio de Janeiro.

Já a memória e os afetos aparecem como elementos centrais em "Pequena Memória para um Tempo Sem Memória", criação e interpretação das artistas baianas Sol Lôbo e Renata Marise.

Dança contemporânea encontra samba, capoeira e funk

Outro momento aguardado da mostra é o solo "Meu Guri", do dançarino carioca Werlem Goitacá. A apresentação estabelece um diálogo entre dança contemporânea, samba, capoeira e funk para construir uma narrativa sobre juventude negra, escassez, pertencimento e resistência, aproximando diferentes linguagens corporais e culturais.

A espiritualidade também ganha espaço na programação por meio de "Um Canto de Fé", obra de Nina Flora Sacramento que celebra a força da fé como prática de proteção, conexão com o sagrado e resistência cultural.

Grupo leva tradição da valsa popular para a mostra

Representando uma das expressões culturais mais conhecidas das periferias de Salvador, o Grupo de Valsa Por Amor integra a programação com uma apresentação inspirada na tradição construída nas comunidades de Cajazeiras e bairros vizinhos.

Reconhecido por unir a valsa popular aos ritmos contemporâneos presentes nas periferias, o coletivo utiliza a dança como ferramenta de pertencimento, formação artística e transformação social.

A participação do grupo amplia o diálogo entre manifestações populares e linguagens contemporâneas presentes na mostra.

Encerramento terá baile aberto ao público

Após as apresentações, artistas e espectadores serão convidados a continuar a experiência no Baile Latino, conduzido por Maristela Lins e DJ Keu.

A proposta transforma o encerramento em um momento de celebração coletiva, aproximando público e artistas em uma experiência que ultrapassa os limites do palco e reforça a dança como espaço de encontro.

IV Mostra Tabuleiro da Dança | Edição Nacional

  • Quando: 14 de junho de 2026, às 17h
  • Onde: Espaço Xisto Bahia – Barris, Salvador (BA)
  • Entrada gratuita
  • Acessibilidade: LIBRAS e Audiodescrição
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Cultura Salvador

Relacionadas

Mais lidas