Quer trabalhar com internet? Cursos gratuito está com vagas no Brasil

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Jovens interessados em ingressar no mercado digital já podem se inscrever em uma nova oportunidade de capacitação gratuita.



A Instituição Sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas para cursos on-line de Social Media, Edição de Vídeos Mobile e Direção Criativa para Internet, formações voltadas ao desenvolvimento de habilidades cada vez mais requisitadas por empresas, marcas e criadores de conteúdo.

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As aulas serão realizadas entre julho e setembro de 2026 e combinam atividades práticas, desenvolvimento criativo e trocas coletivas.

Além da formação técnica, os participantes também terão acesso ao Programa Projeto de Vida e Gestão de Carreira, iniciativa que busca fortalecer trajetórias profissionais, auxiliar na organização de objetivos pessoais e preparar os alunos para o mercado de trabalho.

O público prioritário é formado por jovens de 18 a 29 anos moradores de áreas em vulnerabilidade social de todo o Brasil. No entanto, 20% das vagas serão destinadas a pessoas com 30 anos ou mais.



As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de junho por meio de formulário on-line disponibilizado pela instituição.

“Acreditamos na potência das juventudes quando encontramos espaços seguros para criar, experimentar e transformar o mundo ao seu redor. A internet, quando usada de forma crítica e criativa, deixa de ser apenas uma ferramenta de consumo e passa a ser território de expressão, inovação e construção de futuros póssiveis”, afirma Mercia Britto, doutoranda em Inovação e fundadora do Cinema Nosso.

Áreas em alta no mercado digital

Com o crescimento das redes sociais e da produção de conteúdo para internet, profissões ligadas à comunicação digital passaram a figurar entre as mais procuradas por empresas e criadores. Pensando nesse cenário, o Cinema Nosso estruturou três formações focadas em diferentes etapas da criação de conteúdo digital.

Entre elas está o curso Social Media, Primeiros Passos, que oferece uma introdução ao universo das redes sociais. A formação aborda criação de conteúdo, tendências digitais, estratégias para Instagram e TikTok, escrita para internet, design básico, branding, growth e edição de vídeos curtos.

O objetivo é apresentar os fundamentos da profissão e auxiliar quem deseja iniciar uma trajetória na área da comunicação digital.

As aulas acontecem às terças-feiras, das 19h às 22h, além de quartas-feiras específicas, das 19h às 21h.

Produção de vídeos usando apenas o celular

Outra opção disponível é o curso de Edição de Vídeos Mobile, voltado para jovens que desejam aprender técnicas de gravação, edição e produção audiovisual utilizando dispositivos móveis.

Ao longo das 45 horas de formação, os participantes terão contato com conceitos de roteiro, enquadramento, fotografia com celular, captação de áudio, edição mobile e estratégias para retenção de audiência em plataformas como TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts.

A proposta é apresentar todas as etapas da criação de vídeos curtos para internet, explorando narrativa, estética, ritmo e linguagem audiovisual voltada para o ambiente digital.

As aulas serão realizadas às quintas-feiras, das 19h às 22h, além de quartas-feiras específicas, das 19h às 21h.

Curso aposta na criatividade para se destacar nas redes

Já a formação em Direção Criativa para Internet é destinada a quem deseja desenvolver pensamento criativo, identidade visual e construção de linguagem digital para conteúdos e projetos on-line.

Durante o curso, os alunos aprenderão fundamentos da direção criativa aplicada às redes sociais, explorando estética, referências visuais, moodboards, branding pessoal, comportamento digital e desenvolvimento de conceitos para plataformas como Instagram e TikTok.

A capacitação também trabalha tendências visuais da internet e processos criativos utilizados na produção de conteúdo digital.

As aulas acontecem às terças-feiras, das 19h às 22h, além de quartas-feiras específicas, das 19h às 21h.

Como participar

As inscrições estão abertas até 17 de junho. As formações são gratuitas, realizadas de forma on-line e ao vivo, e destinadas prioritariamente a jovens de 18 a 29 anos moradores de áreas em vulnerabilidade social em todo o Brasil.

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