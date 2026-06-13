Mateus Aleluia lança livro inspirado na memória cultural do Recôncavo

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O cantor, compositor e integrante histórico d'Os Tincoãs, Mateus Aleluia, lança no próximo dia 8 de julho o livro Afrobarroco, obra que reúne reflexões sobre identidade brasileira, educação, ancestralidade, convivência cultural e as influências do Recôncavo Baiano na formação do país.

O lançamento será realizado na Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris, em Salvador, e contará com uma edição especial da palestra musical "Afrobarroco", formato desenvolvido pelo artista ao longo de mais de duas décadas, combinando música, história e diálogo com o público.

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Após a estreia na capital baiana, o projeto seguirá para cidades do Recôncavo, como Jaguaripe, São Francisco do Conde e Cachoeira.

Obra transforma experiência do Recôncavo

Construído a partir de memórias, textos e experiências acumuladas ao longo de décadas, Afrobarroco propõe uma leitura do Brasil sob a perspectiva dos encontros entre culturas africanas, indígenas e europeias.

A publicação reúne reflexões sobre educação, oralidade, religiosidade, patrimônio cultural e pertencimento, temas que atravessam a trajetória artística de Mateus Aleluia desde os tempos d'Os Tincoãs.

As páginas do livro são inspiradas em experiências vividas pelo artista no Recôncavo Baiano, território considerado um dos principais berços da cultura afro-brasileira. Sons de atabaques, celebrações populares, tradições religiosas e histórias transmitidas entre gerações aparecem como elementos centrais da narrativa.

Educação é um dos pilares da publicação

Além da dimensão cultural, o livro também apresenta uma proposta pedagógica voltada à valorização da diversidade e da memória histórica brasileira.

Para Mateus Aleluia, compreender as matrizes que formam o país é um passo essencial para fortalecer a educação e ampliar o sentimento de pertencimento das novas gerações.

"Para a gente voltar a ser o que a gente almeja ser, é necessário descolonizarmos culturalmente a nossa mentalidade, e essa descolonização cultural só poderá ser alcançada através da educação", afirma o artista.

A obra dialoga diretamente com as Leis 10.639/03 e 11.645/08, que determinam o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas.

Livro terá distribuição gratuita para escolas e bibliotecas

Um dos principais objetivos do projeto é ampliar o acesso ao conteúdo para estudantes, educadores e agentes culturais.

A tiragem inicial será destinada à distribuição gratuita para escolas, bibliotecas, centros culturais e projetos sociais da Bahia. Ao todo, serão disponibilizados 500 exemplares mediante cadastro prévio das instituições interessadas.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 13 e 20 de junho por meio do site oficial do projeto. A plataforma também passará a disponibilizar conteúdos complementares, entrevistas, materiais pedagógicos e trechos do audiobook da obra.

Política Nacional Aldir Blanc

Organizado pela cineasta e produtora cultural Tenille Bezerra, Afrobarroco foi realizado pela Sanzala Cultural, com produção da Talismã Arte e Cultura.

O projeto foi contemplado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc, executados pelo Governo da Bahia com recursos do Ministério da Cultura, e conta com apoio da Fundação Pedro Calmon.

Mais do que uma publicação literária, Afrobarroco chega ao público como uma ferramenta de reflexão sobre memória, educação e identidade cultural, reforçando o papel do Recôncavo Baiano como um dos territórios fundamentais para compreender a formação histórica e cultural do Brasil.