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NOVA EDIÇÃO

Fligê 2026 anuncia primeiros nomes e data da próxima edição

Feira literária que reuniu 35 mil pessoas na Chapada Diamantina revela atrações confirmadas

Beatriz Santos
Por
Edição de 2026 pretende ampliar o diálogo entre literatura, arte e diferentes formas de expressão
Edição de 2026 pretende ampliar o diálogo entre literatura, arte e diferentes formas de expressão - Foto: Divulgação

A Feira Literária de Mucugê (Fligê), um dos principais eventos literários do Nordeste, já tem data marcada para retornar à Chapada Diamantina.

A nona edição acontecerá entre os dias 13 e 16 de agosto de 2026 e contará com a presença de nomes de destaque da literatura brasileira, como Itamar Vieira Junior, Mariana Salomão Carrara, Lívia Natália e Vitor Martins, além de uma programação voltada para diferentes públicos e linguagens artísticas.

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Com o tema “Literatura e múltiplas formas do dizer”, a edição de 2026 pretende ampliar o diálogo entre literatura, arte e diferentes formas de expressão contemporânea.

A programação ocupará diversos espaços da cidade histórica de Mucugê e contará com mesas literárias, saraus, oficinas, slams, apresentações musicais, contações de histórias, exposições, lançamentos de livros, cordel, quadrinhos e atividades voltadas para crianças e jovens.

A expectativa para a próxima edição é impulsionada pelos números registrados em 2025. Ao longo de cinco dias de programação gratuita, a feira reuniu cerca de 35 mil pessoas, mobilizou participantes de 73 municípios baianos, alcançou ocupação máxima da rede hoteleira local e gerou um impacto econômico estimado em R$ 12 milhões.

Além do alcance cultural, a última edição também teve forte participação estudantil. Aproximadamente 8 mil estudantes das redes estadual, municipal e privada participaram das atividades da feira, que reuniu 29 escolas de 16 municípios e instituições da Educação Profissional e Tecnológica. Ao todo, foram realizados cerca de 400 lançamentos de livros e houve a participação de 18 editoras baianas.

Literatura em diferentes dimensões

Segundo a curadora da Fligê, Ester Figueiredo, o tema escolhido para 2026 busca ampliar as possibilidades de encontro entre os leitores e a literatura.

“A gente está provocando justamente o encontro do público com a Literatura nas suas diferentes dimensões e gêneros. Tem a literatura para as crianças, para esses públicos da juventude, para as diversidades, adultos, jovens e também a Literatura nos seus diferentes gêneros literários e outras possibilidades de expressões artísticas”, afirma.

A proposta é reforçar a característica da Fligê como espaço de democratização do acesso à leitura, valorização das identidades culturais e fortalecimento da economia criativa no interior da Bahia.

Exposição homenageia artista baiana

Entre as novidades já anunciadas está a expografia “Constelação de Madalena Santos Reinbolt”, homenagem à artista baiana que será assinada pela cineasta Patrícia Moreira.

A exposição integrará a programação cultural da feira e promete ampliar o diálogo entre literatura, artes visuais e memória cultural baiana.

Conheça os primeiros autores confirmados

Mariana Salomão Carrara

Paulistana, defensora pública e nascida em 1986, Mariana Salomão Carrara é autora dos romances 'Se deus me chamar não vou' e 'É sempre a hora da nossa morte amém', ambos indicados ao Prêmio Jabuti.

Também escreveu 'Não fossem as sílabas do sábado' e 'A árvore mais sozinha do mundo', vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Melhor Romance.

Em 2025, lançou pela Baião, selo da Todavia, o livro infantil Sabor Paciência. Já em 2026, publicou o romance Cláudia Vera Feliz Natal, ambientado no judiciário mato-grossense.

Itamar Vieira Junior

Nascido em Salvador, em 1979, Itamar Vieira Junior é um dos escritores brasileiros mais reconhecidos da atualidade. Foi o primeiro brasileiro finalista do International Booker Prize e é autor da coletânea 'Doramar ou a Odisseia', do infantil 'Chupim' e dos romances 'Salvar o fogo' e 'Torto arado'.

Sua obra mais conhecida venceu os prêmios Jabuti e Oceanos em 2020 e foi traduzida para mais de trinta idiomas.

Lívia Natália

Poeta, mulher negra-feminista, nordestina, Ìyálorixá e professora associada da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Lívia Natália é doutora em Teoria da Literatura e autora de sete livros.

Sua obra 'Dia bonito pra chover' recebeu o Prêmio APCA de Melhor Livro de Poesia de 2017 e passou a integrar o vestibular da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) em 2024.

Vitor Martins

Autor e tradutor, Vitor Martins é conhecido por suas obras voltadas ao público jovem e por narrativas que abordam diversidade e representatividade. Seu romance 'Quinze Dias' teve os direitos vendidos para diversos países e ganhará uma adaptação cinematográfica prevista para estrear em junho de 2026.

O escritor também é autor de 'Um milhão de finais felizes', 'Se a casa 8 falasse' e 'Mais ou Menos 9 Horas'. Em 2025, lançou 'Os 3 desejos de Eugênio'.

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