Artistas da Bahia podem ganhar bolsa de R$ 8 mil; veja inscrições

As inscrições são gratuitas - Foto: Reprodução | Freepik

O Instituto Motiva, braço cultural do Metrô Bahia, abriu inscrições para o Cultura em Movimento, edital gratuito de residência profissional voltado a jovens artistas das artes performáticas. As inscrições vão de 20 de outubro a 9 de novembro de 2025 e são realizadas pela plataforma co.liga.

O programa selecionará 12 coletivos, quatro em Salvador, quatro em São Paulo e quatro no Rio de Janeiro, para uma formação que inclui mentorias personalizadas, masterclasses com artistas convidados e ensaios presenciais.

Cada coletivo contemplado receberá uma bolsa-residência de R$ 8 mil para a criação e apresentação de novas performances que dialoguem com corpo, cidade e espaço público.

Quem pode participar

Podem se inscrever coletivos com pelo menos três integrantes, todos com 18 anos ou mais, residentes em Salvador, São Paulo ou Rio de Janeiro. O edital prioriza candidaturas que reforcem diversidade e inclusão, com atenção a pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Apresentações e impacto urbano

As performances finais serão apresentadas em estações de metrô, trem e VLT operadas pela Motiva, em março de 2026, transformando pontos de grande fluxo em palcos inéditos. A expectativa dos organizadores é ampliar o acesso à arte e gerar diálogos inesperados entre passageiros e artistas, além de fortalecer trajetórias coletivas e criar visibilidade para criações emergentes.

Inscrições e cronograma

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em: https://coliga.digital/pt-BR

Cronograma principal:

Inscrições: 20/10 a 9/11/2025

Resultado: 21/11/2025

Formação online: 26/11/2025 a 16/01/2026

Ensaios presenciais: 19/01 a 20/02/2026

Apresentações presenciais: março de 2026

Encontro final (online e síncrono): última semana de março de 2026