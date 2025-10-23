Patati Patatá, Halloween e mais: o que fazer em Salvador

Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções - Foto: Divulgação

Para este final de semana, a capital baiana se prepara com uma programação cultural repleta de novidades e inovações, transformando-se em uma verdadeira mistura de música, dança e muita cultura.

Com festas de Halloween, rodas de samba, exposições, eventos de inovação e diversas atividades infantis, Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções para todos os gostos.

Ainda não sabe o que fazer nos próximos dias? Confira a lista!

🎶MÚSICA

Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções | Foto: Divulgação

⏭️ Kinn Spada Dance Club

Data: 24 de outubro

24 de outubro Horário: 20h

20h Local: Casa Preta Espaço de Cultura (Rua Areal de Cima, 07, Dois de Julho)

Casa Preta Espaço de Cultura (Rua Areal de Cima, 07, Dois de Julho) Ingressos: R$20,00 (inteira) | R$10,00 (meia)

⏭️ Illy - Samba Djanira

Data: 25 de outubro

25 de outubro Horário : 16h20

: 16h20 Local: Casa Rosa l Praça Colombo, nº 106 – Rio Vermelho, Salvador – Bahia

Casa Rosa l Praça Colombo, nº 106 – Rio Vermelho, Salvador – Bahia Ingressos: R$50 (inteira) | R$35 (meia)

R$50 (inteira) | R$35 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Quinta da Casa- Natania Borges

Data: 23 de outubro

23 de outubro Horário: 20h

20h Local: Teatro Cambará da Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)

Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Show Dona Salvadora – Cantos Ancestrais

Data: 30 de outubro

30 de outubro Horário: 17h

17h Local: Coreto do Largo do Santo Antônio Além do Carmo

Coreto do Largo do Santo Antônio Além do Carmo Ingressos: Gratuito

⏭️ SAMBA BUNDI

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 19h

19h Local: Casa da Felicidade Barra (Av. Sete de Setembro, 3713 - Porto da Barra)

Casa da Felicidade Barra (Av. Sete de Setembro, 3713 - Porto da Barra) Ingressos: R$15

R$15 Venda: Sympla

⏭️ CHARLLES ANDRÉ & LUCIANE DOM (RJ)

Data: 25 de outubro

25 de outubro Horário: 19h30

19h30 Local: Teatro Sesc Senac Pelourinho

Teatro Sesc Senac Pelourinho Ingressos: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia)

R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Os Beatles e o Clube da Esquina

Data: 25 de outubro

25 de outubro Horário : 21h30

: 21h30 Local: Varanda do SESI Rio Vermelho, Salvador - BA

Varanda do SESI Rio Vermelho, Salvador - BA Ingressos: R$27,50

R$27,50 Venda: Sympla

⏭️ HALLOWEEN - ALL SAINTS

Data: 25 de outubro

25 de outubro Horário: 20h

20h Local: Pupileira, Salvador - BA

Pupileira, Salvador - BA Ingressos: R$70

R$70 Venda: Sympla

⏭️ Baile do Chamego

Data: 25 de outubro

25 de outubro Horário: 21h

21h Local: Colaboraê, Salvador - BA

Colaboraê, Salvador - BA Ingressos: R$30

R$30 Venda: Sympla

⏭️ OSBA EM: ‘O ADEUS EM MÚSICA’

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 11h

11h Local: Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira), Garcia.

Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira), Garcia. Ingressos: Gratuito

🎭TEATRO

Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções | Foto: Divulgação

⏭️ Espetáculo “Akoko Lati Wa Ni – Tempo de Ser”

Data: 26 de Outubro

26 de Outubro Horário: 17h

17h Local: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia

Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia)

R$30 (inteira) | R$15 (meia) Venda: Sympla

⏭️ O Salto - Festival Teatro de Cabo a Rabo

Data: 25 de outubro

25 de outubro Horário: 17h

17h Local: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia

Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia)

R$30 (inteira) | R$15 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Fernando Pedrosa em Salvador, BA | Xaveca a plateia e bebe vinho

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 20h

20h Local: Teatro Jorge Amado

Teatro Jorge Amado Ingressos: R$100 (inteira) | R$50 (meia)

R$100 (inteira) | R$50 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Show de Comédia Show

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 19h

19h Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA

Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA Ingressos: R$60 (inteira) | R$30 (meia)

R$60 (inteira) | R$30 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Fanta e Pandora - Uma folia em Cajazeiras!

Data: 25 de outubro

25 de outubro Horário: 19h

19h Local: ESPAÇO BOCA DE BRASA CAJAZEIRAS, Salvador - BA

ESPAÇO BOCA DE BRASA CAJAZEIRAS, Salvador - BA Ingressos: R$50 (inteira) | R$25 (meia)

R$50 (inteira) | R$25 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Pacha Dron e suas metamorfoses

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 18h

18h Local: Teatro Molière (Aliança Francesa), Salvador - BA

Teatro Molière (Aliança Francesa), Salvador - BA Ingressos: R$60 (inteira) | R$30 (meia)

R$60 (inteira) | R$30 (meia) Venda: Sympla

🎨EXPOSIÇÃO

Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções | Foto: Divulgação| Lucas Malkut/Ascom Funceb

⏭️ Exposição ‘Quem Viaja Arrisca’

Data: Até 26 de outubro

Até 26 de outubro Horário: 10h às 18h

10h às 18h Local: Capela do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) – Av. Contorno, em Salvador

Capela do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) – Av. Contorno, em Salvador Ingressos: Gratuito

🍭INFANTIL

Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções | Foto: Divulgação

⏭️ Irê e Ewá – Bonecos Pretos

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 17h

17h Local: Teatro Cambará, Casa Rosa (Praça Colombo, 106, Rio Vermelho)

Teatro Cambará, Casa Rosa (Praça Colombo, 106, Rio Vermelho) Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)

R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada) Venda: Sympla

⏭️ O Fantástico Natal no Parque- Patati Patatá

Data: 25 de outubro

25 de outubro Horário: 17h

17h Local: Praça Central – Parque Shopping Bahia

Praça Central – Parque Shopping Bahia Ingressos: Gratuito

⏭️ Espetáculo “Floresta dos Mistérios"

Data: 25 e 26 de outubro

25 e 26 de outubro Horário: 15h

15h Local: Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia

Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)

Venda: Sympla

⏭️ Patrulha Canina- Ao vivo

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 15h

15h Local: Teatro da Cidade, Salvador - BA

Teatro da Cidade, Salvador - BA Ingressos: R$90 (inteira) | R$45 (meia)

R$90 (inteira) | R$45 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Caça aos Doces do Lapa

Data: 25 de outubro

Horário: 14h

14h Local: Shopping Center Lapa, Espaço Lapa Kids, Piso L3

Ingressos: Gratuito

⏭️ Halloween com Tio Paulinho

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 16h

16h Local: Shopping Paralela, Praça de Eventos I, no Piso L1.

Shopping Paralela, Praça de Eventos I, no Piso L1. Ingressos: Gratuito

⏭️ Pocket Show de Halloween

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 15h

15h Local: Shopping Bela Vista – Piso L2 – Praça de Alimentação

Shopping Bela Vista – Piso L2 – Praça de Alimentação Ingressos: Gratuito

➡️OUTROS

Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções | Foto: Divulgação| Mari Prattes

⏭️Expo Favela Innovation

Data: 25 de outubro

25 de outubro Horário: 10h

10h Local: Fábrica Cultural, Salvador - BA

Fábrica Cultural, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

⏭️ 4ª edição do Movimento Irun

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 14h

14h Local: Casa de Castro Alves – Centro Histórico de Salvador

Casa de Castro Alves – Centro Histórico de Salvador Ingressos: Gratuito

⏭️ Kms Pela Vida

Data: 25 de outubro

25 de outubro Horário: 06h

06h Local: Food Park Salvador, Salvador - BA

Food Park Salvador, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

⏭️ Feijoada do Afoxé

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 13h

13h Local: Quadra do Afoxé Filhos do Congo, Salvador - BA

Quadra do Afoxé Filhos do Congo, Salvador - BA Ingressos: R$30 (casadinha) | R$20 (individual)

R$30 (casadinha) | R$20 (individual) Venda: Sympla

⏭️ Encontro Karma