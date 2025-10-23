AGENDA CULTURAL
Patati Patatá, Halloween e mais: o que fazer em Salvador
Programação cultural da cidade se prepara para um final de semana repleto de novidades e diversão
Para este final de semana, a capital baiana se prepara com uma programação cultural repleta de novidades e inovações, transformando-se em uma verdadeira mistura de música, dança e muita cultura.
Com festas de Halloween, rodas de samba, exposições, eventos de inovação e diversas atividades infantis, Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções para todos os gostos.
Ainda não sabe o que fazer nos próximos dias? O Portal A TARDE selecionou os eventos mais interessantes e imperdíveis para você aproveitar ao máximo o final de semana. Confira a lista!
🎶MÚSICA
⏭️ Kinn Spada Dance Club
- Data: 24 de outubro
- Horário: 20h
- Local: Casa Preta Espaço de Cultura (Rua Areal de Cima, 07, Dois de Julho)
- Ingressos: R$20,00 (inteira) | R$10,00 (meia)
⏭️ Illy - Samba Djanira
- Data: 25 de outubro
- Horário: 16h20
- Local: Casa Rosa l Praça Colombo, nº 106 – Rio Vermelho, Salvador – Bahia
- Ingressos: R$50 (inteira) | R$35 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️ Quinta da Casa- Natania Borges
- Data: 23 de outubro
- Horário: 20h
- Local: Teatro Cambará da Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)
- Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️ Show Dona Salvadora – Cantos Ancestrais
- Data: 30 de outubro
- Horário: 17h
- Local: Coreto do Largo do Santo Antônio Além do Carmo
- Ingressos: Gratuito
⏭️ SAMBA BUNDI
- Data: 26 de outubro
- Horário: 19h
- Local: Casa da Felicidade Barra (Av. Sete de Setembro, 3713 - Porto da Barra)
- Ingressos: R$15
- Venda: Sympla
⏭️CHARLLES ANDRÉ & LUCIANE DOM (RJ)
- Data: 25 de outubro
- Horário: 19h30
- Local: Teatro Sesc Senac Pelourinho
- Ingressos: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️ Os Beatles e o Clube da Esquina
- Data: 25 de outubro
- Horário: 21h30
- Local: Varanda do SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
- Ingressos: R$27,50
- Venda: Sympla
⏭️ HALLOWEEN - ALL SAINTS
- Data: 25 de outubro
- Horário: 20h
- Local: Pupileira, Salvador - BA
- Ingressos: R$70
- Venda: Sympla
⏭️ Baile do Chamego
- Data: 25 de outubro
- Horário: 21h
- Local: Colaboraê, Salvador - BA
- Ingressos: R$30
- Venda: Sympla
⏭️ OSBA EM: ‘O ADEUS EM MÚSICA’
- Data: 26 de outubro
- Horário: 11h
- Local: Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira), Garcia.
- Ingressos: Gratuito
🎭TEATRO
⏭️ Espetáculo “Akoko Lati Wa Ni – Tempo de Ser”
- Data: 26 de Outubro
- Horário: 17h
- Local: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️ O Salto - Festival Teatro de Cabo a Rabo
- Data: 25 de outubro
- Horário: 17h
- Local: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️ Fernando Pedrosa em Salvador, BA | Xaveca a plateia e bebe vinho
- Data: 26 de outubro
- Horário: 20h
- Local: Teatro Jorge Amado
- Ingressos: R$100 (inteira) | R$50 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️ Show de Comédia Show
- Data: 26 de outubro
- Horário: 19h
- Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
- Ingressos: R$60 (inteira) | R$30 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️ Fanta e Pandora - Uma folia em Cajazeiras!
- Data: 25 de outubro
- Horário: 19h
- Local: ESPAÇO BOCA DE BRASA CAJAZEIRAS, Salvador - BA
- Ingressos: R$50 (inteira) | R$25 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️ Pacha Dron e suas metamorfoses
- Data: 26 de outubro
- Horário: 18h
- Local: Teatro Molière (Aliança Francesa), Salvador - BA
- Ingressos: R$60 (inteira) | R$30 (meia)
- Venda: Sympla
🎨EXPOSIÇÃO
⏭️ Exposição ‘Quem Viaja Arrisca’
- Data: Até 26 de outubro
- Horário: 10h às 18h
- Local: Capela do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) – Av. Contorno, em Salvador
- Ingressos: Gratuito
🍭INFANTIL
⏭️ Irê e Ewá – Bonecos Pretos
- Data: 26 de outubro
- Horário: 17h
- Local: Teatro Cambará, Casa Rosa (Praça Colombo, 106, Rio Vermelho)
- Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Venda: Sympla
⏭️ O Fantástico Natal no Parque- Patati Patatá
- Data: 25 de outubro
- Horário: 17h
- Local: Praça Central – Parque Shopping Bahia
- Ingressos: Gratuito
⏭️ Espetáculo “Floresta dos Mistérios"
- Data: 25 e 26 de outubro
- Horário: 15h
- Local: Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia
- Ingressos:R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Venda: Sympla
⏭️ Patrulha Canina- Ao vivo
- Data: 26 de outubro
- Horário: 15h
- Local: Teatro da Cidade, Salvador - BA
- Ingressos: R$90 (inteira) | R$45 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Caça aos Doces do Lapa
- Data: 25 de outubro
- Horário: 14h
- Local: Shopping Center Lapa, Espaço Lapa Kids, Piso L3
- Ingressos: Gratuito
⏭️ Halloween com Tio Paulinho
- Data: 26 de outubro
- Horário: 16h
- Local: Shopping Paralela, Praça de Eventos I, no Piso L1.
- Ingressos: Gratuito
⏭️ Pocket Show de Halloween
- Data: 26 de outubro
- Horário: 15h
- Local: Shopping Bela Vista – Piso L2 – Praça de Alimentação
- Ingressos: Gratuito
➡️OUTROS
⏭️Expo Favela Innovation
- Data: 25 de outubro
- Horário: 10h
- Local: Fábrica Cultural, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
⏭️ 4ª edição do Movimento Irun
- Data: 26 de outubro
- Horário: 14h
- Local: Casa de Castro Alves – Centro Histórico de Salvador
- Ingressos: Gratuito
⏭️ Kms Pela Vida
- Data: 25 de outubro
- Horário: 06h
- Local: Food Park Salvador, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
⏭️ Feijoada do Afoxé
- Data: 26 de outubro
- Horário: 13h
- Local: Quadra do Afoxé Filhos do Congo, Salvador - BA
- Ingressos: R$30 (casadinha) | R$20 (individual)
- Venda: Sympla
⏭️ Encontro Karma
- Data: 25 de outubro
- Horário: 7h30
- Local: Trapiche Barnabé, Salvador - BA
- Ingressos: R$95
- Venda: Sympla
