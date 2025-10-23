Menu
CULTURA
AGENDA CULTURAL

Patati Patatá, Halloween e mais: o que fazer em Salvador

Programação cultural da cidade se prepara para um final de semana repleto de novidades e diversão

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/10/2025 - 9:06 h | Atualizada em 23/10/2025 - 17:50
Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções
Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções

Para este final de semana, a capital baiana se prepara com uma programação cultural repleta de novidades e inovações, transformando-se em uma verdadeira mistura de música, dança e muita cultura.

Com festas de Halloween, rodas de samba, exposições, eventos de inovação e diversas atividades infantis, Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções para todos os gostos.

Ainda não sabe o que fazer nos próximos dias? O Portal A TARDE selecionou os eventos mais interessantes e imperdíveis para você aproveitar ao máximo o final de semana. Confira a lista!

🎶MÚSICA

Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções
Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções | Foto: Divulgação

⏭️ Kinn Spada Dance Club

  • Data: 24 de outubro
  • Horário: 20h
  • Local: Casa Preta Espaço de Cultura (Rua Areal de Cima, 07, Dois de Julho)
  • Ingressos: R$20,00 (inteira) | R$10,00 (meia)

⏭️ Illy - Samba Djanira

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: 16h20
  • Local: Casa Rosa l Praça Colombo, nº 106 – Rio Vermelho, Salvador – Bahia
  • Ingressos: R$50 (inteira) | R$35 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️ Quinta da Casa- Natania Borges

  • Data: 23 de outubro
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Cambará da Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️ Show Dona Salvadora – Cantos Ancestrais

  • Data: 30 de outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Coreto do Largo do Santo Antônio Além do Carmo
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ SAMBA BUNDI

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Casa da Felicidade Barra (Av. Sete de Setembro, 3713 - Porto da Barra)
  • Ingressos: R$15
  • Venda: Sympla

⏭️CHARLLES ANDRÉ & LUCIANE DOM (RJ)

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: 19h30
  • Local: Teatro Sesc Senac Pelourinho
  • Ingressos: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️ Os Beatles e o Clube da Esquina

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: 21h30
  • Local: Varanda do SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
  • Ingressos: R$27,50
  • Venda: Sympla

⏭️ HALLOWEEN - ALL SAINTS

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: 20h
  • Local: Pupileira, Salvador - BA
  • Ingressos: R$70
  • Venda: Sympla

⏭️ Baile do Chamego

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: 21h
  • Local: Colaboraê, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30
  • Venda: Sympla

⏭️ OSBA EM: ‘O ADEUS EM MÚSICA’

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: 11h
  • Local: Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira), Garcia.
  • Ingressos: Gratuito

🎭TEATRO

Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções
Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções | Foto: Divulgação

⏭️ Espetáculo “Akoko Lati Wa Ni – Tempo de Ser”

  • Data: 26 de Outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️ O Salto - Festival Teatro de Cabo a Rabo

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️ Fernando Pedrosa em Salvador, BA | Xaveca a plateia e bebe vinho

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Jorge Amado
  • Ingressos: R$100 (inteira) | R$50 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️ Show de Comédia Show

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
  • Ingressos: R$60 (inteira) | R$30 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️ Fanta e Pandora - Uma folia em Cajazeiras!

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: ESPAÇO BOCA DE BRASA CAJAZEIRAS, Salvador - BA
  • Ingressos: R$50 (inteira) | R$25 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️ Pacha Dron e suas metamorfoses

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: 18h
  • Local: Teatro Molière (Aliança Francesa), Salvador - BA
  • Ingressos: R$60 (inteira) | R$30 (meia)
  • Venda: Sympla

🎨EXPOSIÇÃO

Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções
Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções | Foto: Divulgação| Lucas Malkut/Ascom Funceb

⏭️ Exposição ‘Quem Viaja Arrisca’

  • Data: Até 26 de outubro
  • Horário: 10h às 18h
  • Local: Capela do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) – Av. Contorno, em Salvador
  • Ingressos: Gratuito

🍭INFANTIL

Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções
Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções | Foto: Divulgação

⏭️ Irê e Ewá – Bonecos Pretos

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Teatro Cambará, Casa Rosa (Praça Colombo, 106, Rio Vermelho)
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
  • Venda: Sympla

⏭️ O Fantástico Natal no Parque- Patati Patatá

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Praça Central – Parque Shopping Bahia
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ Espetáculo “Floresta dos Mistérios"

  • Data: 25 e 26 de outubro
  • Horário: 15h
  • Local: Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia
  • Ingressos:R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
  • Venda: Sympla

⏭️ Patrulha Canina- Ao vivo

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: 15h
  • Local: Teatro da Cidade, Salvador - BA
  • Ingressos: R$90 (inteira) | R$45 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Caça aos Doces do Lapa

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: 14h
  • Local: Shopping Center Lapa, Espaço Lapa Kids, Piso L3
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ Halloween com Tio Paulinho

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Shopping Paralela, Praça de Eventos I, no Piso L1.
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ Pocket Show de Halloween

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: 15h
  • Local: Shopping Bela Vista – Piso L2 – Praça de Alimentação
  • Ingressos: Gratuito

➡️OUTROS

Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções
Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções | Foto: Divulgação| Mari Prattes

⏭️Expo Favela Innovation

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: 10h
  • Local: Fábrica Cultural, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

⏭️ 4ª edição do Movimento Irun

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: 14h
  • Local: Casa de Castro Alves – Centro Histórico de Salvador
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ Kms Pela Vida

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: 06h
  • Local: Food Park Salvador, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

⏭️ Feijoada do Afoxé

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: 13h
  • Local: Quadra do Afoxé Filhos do Congo, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30 (casadinha) | R$20 (individual)
  • Venda: Sympla

⏭️ Encontro Karma

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: 7h30
  • Local: Trapiche Barnabé, Salvador - BA
  • Ingressos: R$95
  • Venda: Sympla

