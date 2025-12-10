Menu
CULTURA
LUTO

Ator desmaia no palco e morre durante estreia em peça de teatro

Ator teve um mal súbito e não resistiu

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/12/2025 - 9:50 h
Vitor Dumont
Vitor Dumont -

O ator Vitor Dumont morreu enquanto performava em uma peça de teatro em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, no último sábado, 6. Ele sofreu um mal súbito e não resistiu.

O artista interpretava o personagem Gênio na montagem musical de ‘Aladdin’, que estava em seu dia de estreia quando a tragédia ocorreu. O ator desmaiou no palco nos 20 minutos finais da apresentação, segundo o coreógrafo Francisco Ribeiro.

Leia Também:

Casa de Jorge Amado inaugura espaços que ampliam memória e legado
Gilberto Gil anuncia show beneficente para ajudar Teatro Gamboa
Museu do Recôncavo de Candeias reabre após 25 anos

Vitor chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas morreu ainda no teatro. Até o momento, não há informações sobre o que ocasionou o mal súbito no ator.

O ator tinha apenas 25 anos e, desde os 13, estudava teatro musical, além de ser formado em Relações Públicas. A relação com a arte começa ainda mais cedo, aos 10 anos, quando ele passou a estudar dança e chegou a integrar grupos de ballet.

