Gilberto Gil anuncia show beneficente para ajudar Teatro Gamboa
Apresentação será no dia 22 de dezembro
Por Luiza Nascimento
O cantorGilberto Gil anunciou, através das redes sociais, nesta segunda-feira, 8, que fará um show beneficente para incentivar doações ao Teatro Gamboa, em Salvador. A apresentação será às 20h, no dia 22 de dezembro.
"O Teatro Gamboa é um dos palcos mais potentes da resistência cultural da Bahia. Um espaço que, há décadas, acolhe artistas, ideias e experimentações. Hoje, ele precisa da nossa mobilização para continuar pulsando arte", escreveu Gil na legenda da publicação.
No entanto, os fãs que quiserem acompanhar o espetáculo terão que se contentar em assistir o artista de longe. Isso porque, os ingressos não serão comercializados e apenas 60 convidados poderão ver o show de perto.
Os interessados em assistir a apresentação de Gilberto Gil devem acompanhar a transmissão através da TVE Bahia ou TV Brasila.
Como doar?
As doações podem ser feitas através da chave PIX do Teatro Gamboa: 71 98631-3925, não só durante a apresentação. O público que tiver interesse em realizar a contribuição, pode transferir o valor a qualquer momento.
O Teatro Gamboa vai fechar?
O Teatro Gamboa, que há 51 anos é consagrado palco de eventos culturais em Salvador, corre o risco de fechar as portas. Diante da ameaça, algumas campanhas foram lançadas, com o intuito de ajudar a manutenção do espaço.
Desde 2007, o local é administrado pela Associação Teatro Gamboa, que reúne artistas, produtores e técnicos da cultura que atuam em modelo de gestão coletiva.
No entanto, a casa onde funcionava o espaço foi colocada à venda e, desde agosto, a associação visa arrecadar cerca de R$ 500 mil para a compra do imóvel, evitando que o espaço seja negociado com outro comprador.
