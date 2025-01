Ator Jorge Washington realiza 4ª edição do Troféu Colher de Pau

Jorge Washington realiza 4ª edição do Troféu Colher de Pau - Foto: Divulgação

O ano vai começar com premiação: será a quarta edição do Troféu Colher de Pau, uma homenagem do Afrochefe Jorge Washington a pessoas com atuações voltadas para o fomento e valorização da cultura e empreendedorismo negro.

Além disso, acontecerá o projeto Culinária Musical com a primeira edição, a partir das 12h, na Casa do Benin, Pelourinho. Desta vez a festa vai até as 18h por conta do Troféu Colher de Pau, honraria que o Afrochefe concede há quatro edições a pessoas que apoiam a cultura negra.

“Foram muitos encontros artísticos até aqui, muitos talentos e empreendimentos negros divulgados nesse importante e diverso palco para a visibilidade da cultura negra da cidade que é o Culinária Musical. Encerramos 2024 na certeza de que esse projeto já se consolida como um point da nossa cultura”, diz o Afrochefe.

O primeiro encontro vai ter a cantora e compositora baiana Ayrá Soares e seu convidado especial será o Ednei do Trombone.

O público também terá a oportunidade de conferir de perto o show das Mestras do Ilú Obá De Min (SP), composto pelas mestras Beth Beli, Girlei Miranda e Adriana Aragão. Em um espetáculo percussivo, elas receberão a convidada especial Mônica Millet em um show que celebra a força feminina na percussão e as tradições afro-brasileiras.

No Cantinho da Empreendedora, terá o Quarto Amarelo Ateliê, da ilustradora, artista visual e artesã Tai Oliver, com seus produtos artesanais conectados à ancestralidade africana e indígena por meio da cerâmica, porcelana, couro do Sertão Baiano e outros materiais.

O Afrochefe vai pra cozinha preparar um dos pratos mais pedidos de 2024, a sua Moqueca de Carne. Os pratos coringas Arrumadinho de Fumeiro e Casquinha de Siri e o novato, Moela ao molho de cerveja. Para quem não consome proteína animal, terá a Moqueca de Banana da Terra.

SERVIÇO:

O que: Culinária Musical inicia com 4ª edição do Troféu Colher de Pau

Quando: 05 de janeiro (domingo), 12h às 18h

Quanto: entrada R$30, pratos R$80 (p/ 2 pessoas)

Onde: Casa do Benin (Pelourinho)