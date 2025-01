Samba de São Lázaro terá edição paga e no Pelourinho

O tradicional Samba de São Lázaro está suspenso desde o dia 23 de novembro de 2024 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O imbróglio envolvendo o tradicional Samba de São Lázaro, que acontece no bairro da Federação, em Salvador, está longe de chegar ao fim. O evento está suspenso desde o dia 23 de novembro de 2024 por reclamação de moradores devido ao nível elevado do som. Um ofício com a queixa devido ao barulho foi protocolado pelo vereador Duda Sanches (União Brasil). E o evento-teste que estava marcado para acontecer no dia 6 de dezembro não aconteceu devido a um impasse com o horário, que se estende até os dias atuais.

Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Central de Licenciamento de Eventos (CLE), afirmou que “concedeu o alvará de autorização para realização do evento em logradouro público, das 19h às 22h, de acordo com a legislação vigente”.

Em conversa com o Portal A TARDE, Thiago da Silva, um dos organizadores da festa, pontuou que ela não acontece há algumas semanas devido ao horário que foi estabelecido pela Sedur. Antes, a festa acontecia até depois de 0h.

Temos investido dinheiro em banda, som, segurança, limpeza, mas, com esse horário, não tem como acontecer. Thiago da Silva - um dos organizadores do Samba de São Lázaro

Samba no Pelourinho

O Samba de São Lázaro vai ganhar uma edição em um novo endereço: o Largo da Tieta, no Pelourinho. O evento vai acontecer neste sábado, 4, a partir das 19h, na Rua das Laranjeiras. O show será comandado pelo grupo Oz Favoritos. Os ingressos estão à venda no Sympla e custam R$ 20 (1º lote).

“Na verdade, esse que vai acontecer no Pelourinho surgiu de um acordo que um empresário fez comigo para gente da direção ganhar pelo menos 15% da entrada, porque aqui está praticamente tudo parado. Muita gente [que trabalha no Samba de São Lázaro] com contas atrasadas, mercadorias sem vender e tem pessoas que nem curtiu o réveillon porque estão cheias de dívidas. Não tem como fazer de 19h até 22h. Praticamente um mês sem samba e tem muita gente desesperada”, disse Thiago da Silva.

Ele também revelou que apenas a direção do Samba de São Lázaro está envolvida no evento que vai acontecer no Pelourinho. “Porque a gente não tem como colocar os ambulantes lá dentro. Teremos uma parte da bilheteria, se der 500 pessoas a gente ganha tal valor, se der mil ganhamos outro. [...] Mas o que a gente queria mesmo era ajudar o pessoal daqui. Se a gente pudesse colocava todo mundo lá dentro, mas não tem como”, lamentou.

Próximos passos

Segundo Thiago, a organização do tradicional Samba de São Lázaro quer que a Prefeitura de Salvador aumente o horário para até 00h. “O primeiro passo que a gente tem que dar é continuar levando o caso para a mídia. Porque se a gente ficar calado não vai ter como voltar a samba nenhum. A gente está procurando maneiras para poder voltar”, afirmou.

Ele completou: “No dia da reunião [com a prefeitura], citaram como exemplo o show de Carlinhos Brown no Candyall Guetho Square, mas lá o valor do ingresso é R$ 400. Três ingressos que ele vende lá, já banca o nosso samba. Aí queriam que a gente igualasse o nosso samba com o show de Carlinhos, que termina 22h em ponto. Carlinhos tem vários patrocínios, a gente depende do samba aqui para colocar o pão dentro de casa”.