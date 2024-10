Baiana será embaixadora do Brasil em evento de moda na Europa

Evento anual é considerado o maior de moda africana da Europa - Foto: Divulgação

A consultora de diversidade e letramento racial Tainara Ferreira será a embaixadora do Brasil na 14ª edição do Africa Fashion Week (AFW), que ocorrerá na próxima sexta-feira, 11, e sábado, 12, em Londres, capital do Reino Unido. O evento anual é considerado o maior de moda africana da Europa.

Nascida e criada em Salvador, a especialista em relações étnicos-raciais e CEO da Deiyi Desconstruir foi escolhida pela organizadora da celebração pelo seu trabalho exercido em prol das lutas a favor do empoderamento negro e antirracistas, por meio da educação construtiva e representativa.

Ela celebrou a conquista de representar o seu país, vindo da cidade mais negra fora do continente africano, ressaltando os laços que interligam ambos os locais - que estão em lados opostos do Oceano Atlântico - em diversos âmbitos.

“Estou muito feliz em ser embaixadora neste lindo festival, e ainda é mais significativo acontecer na Inglaterra, onde o processo cruel de escravização e roubo foi articulado e praticado para enriquecimento dessa metrópole, assim como em Portugal, ao caso do Brasil. Precisamos ocupar estes espaços e valorizar a cultura que eles tentaram dilacerar”, ressaltou.

Na AFW, será realizado desfiles de moda apresentando os últimos designs afrocentrados, exposição com mais de 50 designers conceituados de toda a África, apresentações culturais e entretenimento e painéis de discussão sobre moda, cultura e herança africana. Tudo isto acontecerá no Centro de Conferências e Eventos de Kensington, no coração londrino.

“Aqui será exibido a genuína beleza africana, que o Brasil herdou, mas que em grande parte tenta deslegitimar e rebaixar em meio ao sistema racista que temos, mas nós devemos prestigiar como forma de ressaltar a nossa força, mesmo de longe”, completou Tainara.