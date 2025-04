BaianaSystem leva show 'Nossa Cultura' pela 1ª vez a Feira de Santana

O espetáculo “Nossa Cultura”, da banda BaianaSystem, desembarca pela primeira vez em Feira de Santana, no dia 30 de abril., O show acontecerá na emblemática praça da Matriz, aberta ao público, e a noite será marcada por encontros marcantes, com a feirense Rachel Reis e Quixabeira da Matinha.

O evento ainda contará com dois grandes representantes da cultura negra, da resistência e do canto carregado de ancestralidade: o cidadão feirense e um dos ícones do reggae no Brasil, Dionorina, e uma das vozes mais marcantes do país, Lazzo Matumbi.

Os discos “O Futuro Não Demora" (2019) e o recém-lançado “O Mundo dá voltas” (2025) deram origem a alguns shows e construções do grupo BaianaSystem. Dentro disso surge o show “Nossa Cultura”, que traz o conceito de valorizar em primeiro lugar a riqueza e as tradições que emanam dessas cidades por onde o Baiana passa.