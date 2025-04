Balé do TCA abre inscrições para curso gratuito

LAB BTCA abre inscrições gratuitas para programa de formação artística para iniciantes - Foto: Divulgação

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) deu início a mais um ciclo do seu Laboratório de Criação em Artes Cênicas, o LAB BTCA, que chega à sua quarta edição em 2025. A iniciativa, voltada para artistas iniciantes, tem a dança como eixo central e propõe a criação de um produto artístico final, apresentado em formato de mostra aberta ao público.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 4 e 11 de abril, por meio de formulário disponível no site oficial do Teatro Castro Alves (www.ba.gov.br/tca).

O novo ciclo do programa será realizado entre os dias 15 de abril e 14 de junho, no Espaço Xisto Bahia, com encontros regulares às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h30, na Sala Carlos Moraes. Com duração de cerca de três meses, o curso oferece uma estrutura pedagógica voltada à formação de até 20 participantes por edição.

Durante o processo, os artistas selecionados terão acesso a conteúdos que abrangem desde o aquecimento corporal e técnicas de palco até a expressão corporal e vivências criativas integradas a outras linguagens artísticas. Todas as atividades contam com a participação direta de bailarinos do BTCA, compartilhando suas experiências com os participantes.

Com início em 2010 e reestruturação em 2019, o LAB BTCA vem se consolidando como uma plataforma de formação artística transformadora, unindo excelência técnica à valorização da diversidade cultural. Ao longo do ano, a proposta também será levada a outros territórios culturais de Salvador e da Região Metropolitana, promovendo um maior alcance e impacto social.

A iniciativa tem apoio da Diretoria de Espaços Culturais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (DEC/SecultBA), responsável por viabilizar os espaços que recebem as atividades. O projeto reafirma o compromisso da gestão pública com a democratização do acesso à arte e à cultura, além de fortalecer a cena criativa baiana ao promover trocas entre novos artistas e as comunidades locais.