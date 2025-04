Campanha de Arrecadação de Livros Chega à 4ª Edição em Salvador

A iniciativa busca estimular a leitura, a interação entre os usuários e incentivar a economia circular - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Foi iniciada nesta terça-feira, 25, campanha de arrecadação de livros para a 4ª edição do projeto #CirculeUmLivro. Salvador será uma das cidades que terá pontos de arrecadação para diferentes gêneros até 26 de abril.

Os pontos de troca estão localizados em áreas de grande circulação, como centros culturais, estações de metrô, bibliotecas, shoppings, escolas e ruas centrais das cidades que recebem o projeto. Serão recolhidos títulos infantojuvenis, de literatura brasileira e clássicos. Não serão aceitos livros de cunho político, sexual, religioso e didático.

Após o período de arrecadação, em Salvador a população poderá participar do projeto #CirculeUmLivro entre os dias 4 e 26 de abril na Biblioteca Central do Estado da Bahia (Barris) e no Center Lapa. A ideia é que as pessoas possam retirar um livro gratuitamente, deixando outro no lugar.

A iniciativa busca estimular a leitura, a interação entre os usuários e incentivar a economia circular, reforçando a sustentabilidade do papel, um material produzido a partir de árvores cultivadas especificamente para esse fim. “O #CirculeUmLivro é um projeto que une cultura, sustentabilidade e conhecimento. O papel tem um ciclo de vida sustentável, desde sua produção a partir de árvores cultivadas até o pós-uso, sendo reciclável e biodegradável.

Incentivar a circulação de livros fortalece essa cadeia, ao mesmo tempo que promove o hábito da leitura”, destaca Paulo Hartung, presidente da Ibá.

“#CirculeUmLivro é um projeto do conhecimento. Simples, valioso e importante para todos. Tem por objetivo o acesso ao livro e ao hábito da leitura. Acontece anualmente na semana das comemorações do Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. Vale apoiar. Vale conferir. Vale participar, sempre”, reforça João Scortecci, presidente da Abigraf Regional São Paulo.

A ação é feita pela Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), a Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) e a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF); Além de Salvador, haverá pontos de arrecadação em Curitiba (PR) e em diversas cidades do estado de São Paulo e do Espírito Santo.