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CULTURA

Candomblé da Barroquinha retorna aos palcos de Salvador em agosto

Montagem premiada será apresentada em dois teatros da capital baiana

Isabela Cardoso
Por
Espetáculo "Candomblé da Barroquinha"
Espetáculo "Candomblé da Barroquinha" - Foto: Caio Lírio

Depois de lotar todas as apresentações desde a estreia, o espetáculo "Candomblé da Barroquinha" volta aos palcos de Salvador em agosto para uma nova temporada. A peça será encenada no Teatro Sesc Casa do Comércio e no Cineteatro 2 de Julho, levando ao público uma história inspirada nas origens do Candomblé Ketu no Brasil.

O reencontro com o público começa nos dias 14 e 15 de agosto, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Na semana seguinte, a montagem segue para o Cineteatro 2 de Julho, onde será apresentada nos dias 21 e 22, às 20h, e 23 de agosto, às 19h, como parte da programação do Circuito Cineteatro 2 de Julho. Os ingressos já estão à venda no Sympla.

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Muito além de contar um episódio da história, o espetáculo convida o público a mergulhar em uma narrativa construída a partir da tradição oral e da ancestralidade. Com direção de Thiago Romero e dramaturgia de Daniel Arcades, revisita uma das versões sobre a criação do primeiro terreiro dessa tradição Ketu no país, na antiga Barroquinha, em Salvador.

A trama acompanha Marcelina, uma jovem abian, enquanto apresenta personagens fundamentais para essa história: Iyá Adetá, Iyá Kalá e Iyá Nassô, princesas africanas escravizadas que, segundo a tradição oral, fundaram na Bahia um dos mais importantes templos de culto africano fora do continente.

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Ao colocar essas trajetórias em cena, a peça transforma o terreiro em protagonista, revelando seu papel como espaço de preservação da memória, da espiritualidade e da identidade negra.

Reconhecimento dentro e fora dos palcos

O retorno acontece após uma temporada marcada por sessões esgotadas e pelo reconhecimento da crítica. Na 30ª edição do Prêmio Bahia Aplaude, o espetáculo garantiu o prêmio de Melhor Direção, concedido a Thiago Romero, além de indicações nas categorias Espetáculo Adulto, Texto e Categoria Especial.

Produzido pela DAN Território de Criação, o elenco reúne Akadã, ialorixá do Ilê Axé Egbe Omi N'lá, ao lado de Fernanda Silva, Larissa Libório, Shirlei Silva, Antonio Marcelo e Diogo Teixeira.

Nova temporada integra circuito cultural

As apresentações no Cineteatro 2 de Julho fazem parte do Circuito Cineteatro 2 de Julho, iniciativa que reúne produções de diferentes linguagens artísticas e amplia o acesso do público a espetáculos de destaque na cena cultural baiana.

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