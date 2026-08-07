Candomblé da Barroquinha retorna aos palcos de Salvador em agosto

Depois de lotar todas as apresentações desde a estreia, o espetáculo "Candomblé da Barroquinha" volta aos palcos de Salvador em agosto para uma nova temporada. A peça será encenada no Teatro Sesc Casa do Comércio e no Cineteatro 2 de Julho, levando ao público uma história inspirada nas origens do Candomblé Ketu no Brasil.

O reencontro com o público começa nos dias 14 e 15 de agosto, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Na semana seguinte, a montagem segue para o Cineteatro 2 de Julho, onde será apresentada nos dias 21 e 22, às 20h, e 23 de agosto, às 19h, como parte da programação do Circuito Cineteatro 2 de Julho. Os ingressos já estão à venda no Sympla.

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Muito além de contar um episódio da história, o espetáculo convida o público a mergulhar em uma narrativa construída a partir da tradição oral e da ancestralidade. Com direção de Thiago Romero e dramaturgia de Daniel Arcades, revisita uma das versões sobre a criação do primeiro terreiro dessa tradição Ketu no país, na antiga Barroquinha, em Salvador.

A trama acompanha Marcelina, uma jovem abian, enquanto apresenta personagens fundamentais para essa história: Iyá Adetá, Iyá Kalá e Iyá Nassô, princesas africanas escravizadas que, segundo a tradição oral, fundaram na Bahia um dos mais importantes templos de culto africano fora do continente.

Ao colocar essas trajetórias em cena, a peça transforma o terreiro em protagonista, revelando seu papel como espaço de preservação da memória, da espiritualidade e da identidade negra.

Reconhecimento dentro e fora dos palcos

O retorno acontece após uma temporada marcada por sessões esgotadas e pelo reconhecimento da crítica. Na 30ª edição do Prêmio Bahia Aplaude, o espetáculo garantiu o prêmio de Melhor Direção, concedido a Thiago Romero, além de indicações nas categorias Espetáculo Adulto, Texto e Categoria Especial.

Produzido pela DAN Território de Criação, o elenco reúne Akadã, ialorixá do Ilê Axé Egbe Omi N'lá, ao lado de Fernanda Silva, Larissa Libório, Shirlei Silva, Antonio Marcelo e Diogo Teixeira.

Nova temporada integra circuito cultural

As apresentações no Cineteatro 2 de Julho fazem parte do Circuito Cineteatro 2 de Julho, iniciativa que reúne produções de diferentes linguagens artísticas e amplia o acesso do público a espetáculos de destaque na cena cultural baiana.