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CULTURA

Saiba como acessar mais de 50 exposições gratuitas dos museus baianos

Guia online de museus da Bahia atualiza catálogo com novas exposições gratuitas

Bianca Carneiro
Por
Veja como visitar o Memorial Mãe Menininha e o Museu Geológico sem sair de casa
Veja como visitar o Memorial Mãe Menininha e o Museu Geológico sem sair de casa - Foto: Divulgação

Quarenta anos após a Bahia se despedir fisicamente de Maria Escolástica da Conceição Nazaré, a inesquecível Mãe Menininha do Gantois, o legado de uma das maiores lideranças religiosas do Brasil ganha o mundo através da tecnologia. Para celebrar a trajetória da ialorixá, a plataforma Guia de Museus Baianos acaba de lançar um tour virtual inédito e gratuito pelo Memorial dedicado à sua história, conectando novas gerações à ancestralidade afro-brasileira.

A atualização da plataforma também marca a entrada do Museu Geológico da Bahia (MGB) no catálogo digital. Com as novas adesões, o portal consolida-se como uma vitrine de peso para a cultura estadual, somando 14 equipamentos museais e mais de 50 exposições que agora podem ser exploradas de qualquer lugar do planeta.

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Ancestralidade na era digital

Imagem ilustrativa da imagem Saiba como acessar mais de 50 exposições gratuitas dos museus baianos
Foto: Divulgação

O Memorial Mãe Menininha do Gantois é um espaço fundamental para a salvaguarda do patrimônio de comunidade-terreiro e para o reconhecimento do candomblé como bem cultural. A inserção no ambiente virtual funciona como uma poderosa ferramenta de tecnologia social.

Para a iyákekeré Ângela Ferreira, presidente da instituição mantenedora do Terreiro do Gantois, a digitalização amplia a reverberação do papel histórico do espaço. Segundo ela, a plataforma garante que um público antenado e global tenha acesso a conteúdos fidedignos, compreendendo a importância de Mãe Menininha na luta histórica pela valorização da diversidade identitária do país.

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Ciência e patrimônio geológico

Imagem ilustrativa da imagem Saiba como acessar mais de 50 exposições gratuitas dos museus baianos
Foto: Divulgação

Além da imersão nas raízes africanas, o portal expande seu braço científico ao incluir o primeiro museu voltado às Geociências no estado. Administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), o Museu Geológico da Bahia leva para as telas réplicas de dinossauros que habitaram as Américas e um acervo paleontológico riquíssimo.

O grande destaque do tour científico é o célebre Meteorito Bendegó, o maior já encontrado no Brasil e descoberto no interior baiano. Os visitantes virtuais podem conhecer a réplica exata e um fragmento original da rocha espacial, famosa internacionalmente por ter resistido ao trágico incêndio do Museu Nacional em 2018.

Tecnologia a serviço da cultura

Idealizado pelo analista de sistemas Rodrigo Negreiros, o Guia de Museus Baianos foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. O portal funciona tanto para navegação remota quanto como um robusto recurso presencial. Quem visita os espaços fisicamente pode utilizar a plataforma diretamente no celular como um audioguia interativo, disponível em português, inglês, espanhol e francês, facilitando o planejamento e enriquecendo a experiência turística na Bahia.

- Memorial Mãe Menininha do Gantois: Acervo que preserva a história, a memória e a continuidade do legado do Candomblé e do Terreiro do Gantois.

- Museu Geológico da Bahia: Exibe uma réplica e um fragmento original do Meteorito Bendegó (o maior já encontrado no país), além de réplicas de dinossauros das Américas e acervo paleontológico do estado.

Equipamentos que fazem parte do Guia de Museus Baianos guiademuseus.com.br

- Museu de Arte Moderna da Bahia - MAM-BA

- Museu de Arte da Bahia - MAB

- Museu Tempostal

- Museu UdoKnoff de Azulejaria e Cerâmica

- Museu do Recôncavo

- Centro Cultural Solar Ferrão

- Museu Abelardo Rodrigues

- Parque Histórico Castro Alves

- Museu do Recolhimento dos Humildes

- Museu de Arte Sacra

- Museu da Misericórdia

- Museu Carlos Costa Pinto

- Memorial Mãe Menininha do Gantois

- Museu Geológico da Bahia - MGB

Serviço

O que: Guia de Museus Baianos – Lançamento dos espaços do Memorial Mãe Menininha do Gantois e Museu Geológico da Bahia.

Onde acessar: guiademuseus.com.br

Recursos: Tours virtuais gratuitos, informações sobre acervos e audioguias multilíngues para visitas presenciais.

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