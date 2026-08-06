CULTURA
Projeto registra pontos ancestrais da Umbanda em novo single
Iniciativa registra pontos preservados pela tradição dos terreiros
Com o objetivo de preservar a memória musical da Umbanda, o projeto Encanto 2 lança, nesta quinta-feira, 7, o segundo single do álbum "Saravá aos Guardiões".
O lançamento reúne um pot-pourri de tradicionais pontos dedicados a Exu e integra a iniciativa de registrar antigas que foram mantidas vivas pela tradição oral dos terreiros.
De acordo com a Mãe Taiane Macedo, intérprete do álbum, o projeto evidencia a riqueza histórica e religiosa de músicas que fazem parte da identidade de milhares de praticantes da religião em todo o Brasil.
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“A proposta é registrar profissionalmente pontos tradicionais, mantendo sua essência e respeitando a forma como foram perpetuados ao longo das gerações, fortalecendo a valorização da oralidade, da ancestralidade e da cultura afro-brasileira”, destaca.
Debate sobre Exu
O novo single inicia com “Meu Senhor do Campo Santo”, percorre outros tradicionais pontos de Exu e se encerra com “Deu Meia-Noite”, uma das cantigas mais conhecidas e emblemáticas da Umbanda.
Além do lançamento do single, o projeto realiza uma live especial dedicada à reflexão sobre Exu, ampliando o diálogo proposto pelo single. O encontro ocorrerá no dia 7 de agosto, às 20h, liderado por Mãe Taiane Macedo.
A live ainda reunirá três importantes nomes ligados aos estudos e à difusão da cultura afro-brasileira e da Umbanda.
O escritor Alexandre Cumino, uma das principais referências nacionais sobre Umbanda, autor do livro Exu Não é o Diabo; Ana Mametto, cantora, jornalista, atriz e autora de uma obra dedicada à Pombagira, e Cláudia Alexandra, doutora e autora do livro Exu Mulher.
Serviço
- Lançamento do single: Saravá aos Guardiões
- Data: 7 de agosto de 2026 (sexta-feira)
- Plataformas: Principais plataformas de streaming
- Live especial: Exu: história, cultura e espiritualidade
- Data: 7 de agosto de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 20h, @terreirocumoa