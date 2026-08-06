Projeto registra pontos ancestrais da Umbanda em novo single

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Com o objetivo de preservar a memória musical da Umbanda, o projeto Encanto 2 lança, nesta quinta-feira, 7, o segundo single do álbum "Saravá aos Guardiões".

O lançamento reúne um pot-pourri de tradicionais pontos dedicados a Exu e integra a iniciativa de registrar antigas que foram mantidas vivas pela tradição oral dos terreiros.

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De acordo com a Mãe Taiane Macedo, intérprete do álbum, o projeto evidencia a riqueza histórica e religiosa de músicas que fazem parte da identidade de milhares de praticantes da religião em todo o Brasil.

“A proposta é registrar profissionalmente pontos tradicionais, mantendo sua essência e respeitando a forma como foram perpetuados ao longo das gerações, fortalecendo a valorização da oralidade, da ancestralidade e da cultura afro-brasileira”, destaca.

Debate sobre Exu

O novo single inicia com “Meu Senhor do Campo Santo”, percorre outros tradicionais pontos de Exu e se encerra com “Deu Meia-Noite”, uma das cantigas mais conhecidas e emblemáticas da Umbanda.



Além do lançamento do single, o projeto realiza uma live especial dedicada à reflexão sobre Exu, ampliando o diálogo proposto pelo single. O encontro ocorrerá no dia 7 de agosto, às 20h, liderado por Mãe Taiane Macedo.

A live ainda reunirá três importantes nomes ligados aos estudos e à difusão da cultura afro-brasileira e da Umbanda.

O escritor Alexandre Cumino, uma das principais referências nacionais sobre Umbanda, autor do livro Exu Não é o Diabo; Ana Mametto, cantora, jornalista, atriz e autora de uma obra dedicada à Pombagira, e Cláudia Alexandra, doutora e autora do livro Exu Mulher.

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