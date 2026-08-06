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CULTURA

OSBA realiza concerto gratuito em igreja de Salvador

Orquestra recebe como convidada a solista capixaba Lorena Pires

Agatha Victoria Reis
Por
Orquestra Sinfônica da Bahia
Orquestra Sinfônica da Bahia - Foto: Fotos: Caio Lirio

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta um concerto gratuito em comemoração ao Dia dos Pais neste domingo, 9, às 11 horas, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Garcia, em Salvador.

A OSBA recebe como convidada a solista capixaba Lorena Pires sob regência do maestro Carlos Prazeres. De acordo com o maestro, a participação da cantora lírica será essencial para a condução do repertório.

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“Lorena Pires vai nos conduzir nesse grande arco-íris que é esse repertório. É uma grande alegria para a OSBA receber essa soprano fantástica", afirma.

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A apresentação integra a Série Manuel Inácio da Costa, que leva espetáculos clássicos da OSBA a igrejas soteropolitanas.

Além da entrada gratuita, o espaço também conta com estacionamento gratuito e limitado. A igreja será aberta ao público às 10h30.

Sobre Lorena Pires

A cantora lírica Lorena Pires é a primeira brasileira a ingressar na Academia da Ópera de Paris. Elogiada na Revista Concerto, o mais prestigiado veículo sobre música clássica no Brasil, Lorena foi aclamada por seu “timbre brilhante e seus belos tons graves”.

O concerto conta com repertório de brasileiros como Heitor Villa-Lobos e Carlos Gomes, a compositores contemporâneos como George Gershwin e Korngold, passando por clássicos conhecidos do grande público como Puccini, Debussy e Strauss.

Cantora lírica Lorena Pires
Cantora lírica Lorena Pires - Foto: Vinicius Jardim

A partir das interpretações da OSBA e da soprano Lorena Pires, ela conta sobre as expectativas para a apresentação: “O concerto tem um significado muito especial para mim. É minha primeira vez cantando na Bahia, e minha família toda é daqui, é um estado que faz parte da minha origem, da minha história".

SERVIÇO

  • Entrada: Gratuita (sujeita à lotação do espaço)
  • Horário: 11h (acesso a partir das 10h30)
  • Local: Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira), Garcia
  • Regente: Carlos Prazeres
  • Solista: Lorena Pires (soprano)

PROGRAMA

  • Gioachino Rossini – La gazza ladra: Abertura
  • Giacomo Puccini – La rondine, SC 83: Chi il bel sogno di Doretta
  • Giacomo Puccini– Turandot: "Signore, ascolta!”
  • Claude Debussy – L'enfant prodigue, CD 61: L’année, en vain chasse l’année.. Azaël! Pourquoi m'as-tu quittée?
  • Heitor Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras no 5: Ária (Cantilena) e Dança (martelo)
  • Antônio Carlos Gomes – Lo Schiavo: Alvorada
  • Erich Wolfgang Korngold – Die tote Stadt, Op.12: Marietta’s Lied
  • Johann Strauss II – Die Fledermaus: Klänge der Heimat
  • George Gershwin – Porgy and Bess: Summertime
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