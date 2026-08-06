CULTURA
Casa do Benin é reaberta nesta quinta, seis meses após acidente
Momento acontece durante a programação da Flipelô
Fechada por seis meses após ser atingida por um caminhão, a Casa do Benin, no Largo do Pelourinho, será reaberta nesta quinta-feira, 6, durante a programação da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). O momento também celebra os 40 anos da Fundação Gregório de Mattos (FGM).
O museu cultural é dedicado à preservação e estudo da herança africana e diaspórica e permaneceu fechado nos últimos meses para obras de requalificação e restauro.
Agora, com as estruturas recuperadas e o acervo de arte afrodiaspórica completamente restaurado, o espaço volta a receber o público.
Atividades no local
Durante a abertura, haverá atividades como:
- Oficinas práticas;
- construção de livretos e brinquedos artesanais;
- apresentações interativas baseadas no Dicionário Afro-Baiano Afrobeto;
- lançamentos literários, como o livro infantil “A poeta que rimou o mar", escrito por Mariana Paiva, em homenagem a Myriam Fraga;
- edição especial do projeto Patrimônio É..., que traz o tema “Memória Publicada”.
Projeto Patrimônio É
O evento propõe uma reflexão sobre o ato de publicar livros, pesquisas ou acervos digitais, como estratégia de salvaguarda para perpetuar saberes tradicionais em diálogo com a oralidade.
A edição também procura sensibilizar pesquisadores e a comunidade sobre a escrita como ferramenta de democratização e preservação de identidades plurais. O painel contará com o lançamento de duas revistas do projeto, com conteúdos e temas abordados em edições anteriores.
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Confira programação completa da Casa do Benin durante a Flipelô:
Quinta-feira, 6
Espaço 40 Anos FGM (Casa do Benin)
- 17h – Reabertura oficial da Casa do Benin, com edição especial do projeto Patrimônio É... e lançamento de revistas.
Sexta-feira, 7
Espaço 40 Anos FGM (Casa do Benin)
- 9h – Oficina Mala Criativa, com Cássia Vale.
- 11h – Mesa Afrobiz: Afrobeto (interatividade cultural, brincadeiras e tempo livre para crianças).
- 13h – Oficina Construção de Livretos, com Rauenna Lima.
- 14h – Apresentação de Sálua Chequer: Brinquedo Feito à Mão (Botão Mágico).
- 16h – Poesia Brincante (espólio de teatro e brincadeira).
Sábado, 8
Espaço 40 Anos FGM (Casa do Benin)
- 10h – Quintal Sensorial – Oficina de plantas e folhas.
- 11h – Afrobeto – Apresentação do Dicionário Afro-Baiano e interatividade cultural.
- 14h – Lançamento do livro infantil A poeta que rimou o mar (Coleção Vou para a Bahia Mirim), de Mariana Paiva, seguido de bate-papo sobre Myriam Fraga.
- 17h – Lançamento do livro Cinemateca Negra e apresentação de filme.
Relembre o acidente
O acidente ocorreu em 22 de fevereiro, quando um caminhão, que estaria em horário de trabalho na região, desceu a ladeira aparentemente sem freio, atingindo barracas de pizza e churrasco, uma motocicleta e a parede do museu. Um pedestre ficou ferido.
De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Sedur), a estrutura atingida foi escorada e as partes instáveis removidas. O impacto danificou uma das pilastras da fachada.
O caso causou susto e provocou prejuízos materiais, não só no museu, mas também na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.
Além do dano ao patrimônio, o acidente impactou o sustento de trabalhadores locais. O caminhão avançou sobre barracas de alimentos instaladas na região, destruindo-as completamente.