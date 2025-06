‘Chaves: A Exposição’ tem entrada gratuita para escolas públicas - Foto: Divulgação

Isso, isso, isso: escolas públicas e instituições beneficentes podem acessar Chaves: A Exposição de forma gratuita. Para isso, basta os responsáveis solicitarem agendamento da visita de seus grupos, através do email: [email protected]. As vagas são limitadas.

A mostra, inédita no Nordeste, é a maior sobre o personagem já realizada no mundo. Fica no piso L1 do Salvador Shopping, em um espaço de mil metros quadrados.

Até 15 de junho, são mais de 20 cenários, como a tradicional Vila do Chaves, as casas do Seu Madruga, da Dona Florinda e da Bruxa do 71, além de réplicas de figurinos, roteiros e objetos utilizados na série, que este ano completa 40 anos de estreia no Brasil. O heroi Chapolin Colorado também tem espaço.

O formato é interativo e inclusivo. À medida que vai passeando pelas salas, o visitante pode ouvir uma audioguia com as vozes dos dubladores originais dos personagens Seu Madruga e Chiquinha, tornando a experiência ainda mais nostálgica.

CHAVES: A EXPOSIÇÃO conta toda a trajetória de Bolaños e muitas curiosidades.

Horário de funcionamento:

Terça a sexta-feira, das 14h às 21h;

Sábado, das 13h às 21h;

Domingo e feriado, das 13h às 20h.

Ingressos:

R$30 (inteira) e R$15 (meia), de terça a quinta;

R$50 (inteira) e R$25 (meia), de sexta a domingo e feriados.

Gratuito para escolas públicas e instituições beneficentes

Mais informações e compra através do site expochaves.com.br e aplicativo Salvador Shopping disponível para IOS e Android.