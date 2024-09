Cia Baiana de Patifaria já levou espetáculos a mais de 80 cidades

Maurício Martins e Lelo Filho foram os convidados do programa Papo Reto - Foto: Ildázio Jr | Grupo A TARDE

A dupla de atores da Cia Baiana de Patifaria, Maurício Martins e Lelo Filho, foram os convidados do programa Papo Reto, da Rádio A TARDE FM [103,9 FM], nesta quinta-feira, 29.

Durante a entrevista, conduzida pelo apresentador Ildázio Jr, os artistas falaram sobre a oportunidade de levar apresentações para mais de 80 cidades do Brasil. Segundo Lelo Filho, apesar de tantos locais visitados, os personagens não perderam o sotaque, mas, sim, se adaptaram a cada canto visitado.

"A gente visitou quase 80 cidades do país. Conhecemos o Brasil por conta do nosso trabalho, e a melhor coisa é que a gente não perdeu nosso sotaque. O que aconteceu, de certa forma, é que os personagens se adaptaram para cada lugar que foram. A gente não precisou muito 'vender' essa baianidade, porque o que a gente fez foi uma releitura do que era chamado 'besteirol'", explicou.

Diretor e dramaturgo, Lelo Filho comparou ainda a situação com o espetáculo "Noviça Rebelde". Segundo ele, inicialmente recebeu críticas, mas, em seguida, foi sucesso.

"Quando a gente foi fazer Noviça Rebelde, muita gente criticou, dizendo que o texto era americano, que tinha um diretor que não é de Salvador, entre outras críticas. Mas aí a gente foi bebendo de todas as fórmulas, como a gente bebeu na própria Escola de Teatro da UFBA, com grandes talentos daqui, e bebemos também de talentos de fora".

Cia de patifaria

A Cia Baiana de Patifaria - Uma Companhia de Teatro é um grupo teatral de comédia brasileiro, sediado em Salvador, fundado no ano de 1987. Chegou a anunciar o encerramento de suas atividades em dezembro de 2021, mas retomaram em 2022.