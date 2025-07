Cineasta premiado em Cannes é atração confirmada na Flican 2025

Miguel Gomes em Cannes - Foto: Guillaume Horcajuelo | EPA

A quinta edição da Feira Literária Internacional de Canudos (Flican) contará com uma participação especial este ano. Vencedor do Prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes de 2024, com o filme Grand Tour, o cineasta português Miguel Gomes é um dos convidados do evento.

A feira acontece entre os dias 23 a 26 de julho, na cidade histórica de Canudos, na Bahia. Este ano, o audiovisual estará em destaque na programação da feira, que contará com uma série de palestras sobre o tema.

O primeiro encontro sobre audiovisual será realizado no dia 24, das 16h às 18h, com a participação dos cineastas baianos Antonio Olavo e Pola Ribeiro. Serão exibidos dois curtas-metragens de Pola Ribeiro: Caderneta de Campo e Utopia.

Já Miguel Gomes participa no dia 25, n o primeiro debate do Café Literário, que acontece das 14h30 às 16h, com a exibição do filme Paixão e Guerra no Sertão de Canudos, de Antonio Olavo. Os outros convidados são Pola Ribeiro e Antonio Olavo.

A segunda sessão do dia, será realizada das 16h às 18h, com convidados os cineastas Magabi Matos, Lula Oliveira e Maikon Nery. Haverá a apresentação dos filmes Um Sino Dobra em Canudos, de Carlos Gaspar, e Na Terra do Sol, dirigido por Lula Oliveira.