Circo Picolino realiza Encontro de Circenses para fortalecer setor

Circo Picolino realiza evento circense - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

O Circo Picolino realiza nos dias 19 e 20 de novembro um evento com o objetivo de reunir profissionais e entusiastas das artes circenses para debaterem temas para o fortalecimento do setor na Bahia e no Brasil. Intitulado Encontro de Circenses da Bahia, ele contará com palestras, mesas de diálogos e grupos de trabalhos para a construção de práticas.

>>> Circo Picolino realiza o evento A mulher do circo

O encontro ainda fará uma carta pública "para o Mundo”, que abarque a economia solidária, comunitária e de sustentabilidade do setor circense.

Gratuito, o evento no Circo Picolino convida artistas e coletivos circenses, circos itinerantes, escolas de circo e outras instituições, gestores públicos e produtores culturais, representantes de associações e sindicatos culturais, entusiastas e apoiadores da arte circense.

O Encontro iniciará no dia 19 de novembro, a partir das 10h, com a realização de uma mesa de abertura com a participação de Laisa Ferreira, da coordenação de Artes Circenses da Funceb/Secult-Ba. Pela tarde, às 14h, a coordenadora do Consórcio Cultura Viva, vinculada à UFBA, a doutora em cultura e sociedade Luana Vilutis, irá ministrar a palestra “Economia solidária e organização em rede para a sustentabilidade do setor”.

>>> Circo Picolino tem futuro definido em nova orla de Salvador

A finalização neste dia será com a mesa de diálogo interdisciplinar “Benefícios e fragilidades na organização de setores culturais”, com a participação de Matias Santiago (Fórum Nacional de Dança), Vilma Macêdo (Associação de Circos Itinerantes da Bahia - ACIB) e Fernando Marinho, do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado da Bahia (SATED). A mediação é da dramaturga, diretora e atriz Fernanda Paquelet, que estará enquanto representação do Fórum das Artes.

O segundo dia terá a realização de trabalho coletivo para a construção de uma Carta Pública, que traga “Ideias para mudar o mundo: associações, economia comunitária e outros planos para o bem-comum”. O GT será mediado pela doutora em artes cênicas Alda Souza, que coordenou o Núcleo de Circo da FUNCEB, entre 2008 e 2013.

>>> 14ª Jornada de Dança da Bahia é confirmada em novembro com espetáculos e oficinas

A partir das 14h, neste dia 20 de novembro, representantes da gestão pública participam da mesa “Espaços de debates e convivência: por que debater? com quem debater?”. Sendo eles, Gilmar Faro - do Conselho Estadual de Cultura, Fábio Mendes - Conselho Nacional de Política Cultural) - e a produtora cultural Tayane Bragança, do Escritório do Ministério da Cultura na Bahia.

A mediação é de Robson Mol, que também é o fundador da Rede de produtores e gestores de Circo e do Fórum das Artes Bahia (PRODUCIRCO).