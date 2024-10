Circo Picolino realiza eventos para crianças no fim de semana

Circo Picolino promete animar as crianças - Foto: Divulgação

O Circo Picolino terá atrações para as crianças com as ocupações A Pracinha do Circo e o Caruru dos Residentes, nos dias 12 e 13 de outubro, respectivamente, com oficinas circenses, espetáculo e performances de Circo, e muita comida ancestral. A entrada custa R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

Leia Mais:

>>> Após eleições, Datena tem situação delicada na Band e futuro incerto

>>> Food Park Salvador realiza programação gratuita em 12 e 13 de outubro

>>> Capão recebe festival gastronômico nos dias 18 e 19 de outubro

O público poderá acessar o espaço a partir das 15h com uma recepção, seguida de oficinas de acrobacias e malabarismo, ministrada pelo artista Edicarlos Santos Souza, conhecido como Binho, artista do Picolino há mais de três décadas.

Logo depois, ocorre a apresentação do espetáculo circense “Clássicas”, vivido pelas atrizes circenses Carol Guedes, Luana Tamaoki Serrat e Nina Porto, que integram o Fulanas Cia de Circo e revezam entre si, os palhaços Augusto, o Branco e o Mestre de Cena, para fazerem releituras das entradas e reprises clássicas da palhaçaria, uma apresentação com números de circo e brincadeiras com a plateia.

No dia 13 de outubro, a partir das 13h, os grupos residentes irão ofertar um domingo com direito a uma recepção artística com oficinas circenses e, em seguida, o caruru sincrético aos Ibejis, Erês, Vunjis, a São Cosme e Damião.

Serviço

O quê - A Pracinha do Circo

Quando - 12 de outubro, a partir das 15h

Onde - Circo Picolino, orla de Pituaçu

Entrada - R$ 20 inteira e R$ 10 meia

O quê - Caruru dos Residentes - uma ocupação cultural do Circo Picolino

Quando - 13 de outubro, a partir das 14h

Onde - Circo Picolino, orla de Pituaçu

Entrada - gratuita