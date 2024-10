Capão recebe festival gastronômico nos dias 18 e 19 de outubro

Grupo Ominirá está entre as atrações - Foto: Divulgação

O Festival Gastronômico Guisado de Saberes acontecerá nos dias 18 e 19 de outubro, no Vale do Capão, Chapada Diamantina, interior da Bahia. O festival vai festejar a arte gastronômica local com uma feira de comidas feitas por mulheres que participaram das oficinas de formação Guisado de Saberes, e com atrações artísticas e shows.

O festival é idealizado pela Afro Chef Poli, cozinheira há 12 anos, fundadora e idealizadora do Abará da Poli, que desenvolve um trabalho de valorização do alimento diaspórico na comunidade de Caeté Açú, de empoderamento das mulheres da região.



