Clube de Escrita promove 1ª edição especial de 2025 no MAM

Clube de Escrita Livre Criativa e Curativa - Foto: Marcos Pombo | Divulgação

O Clube de Escrita Livre Criativa e Curativa que acontece quinzenalmente no Teatro Gamboa terá edição especial aberta ao público no dia 8 de fevereiro, das 14h às 17h, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), localizado na Avenida Contorno, em Salvador.

Leia também:

>> Perda abrupta de um ente querido é o ponto de partida de HQ baiana

>> 'Ainda Estou Aqui': reeducandos de conjunto penal debatem livro em oficina

>> Lançamento de livro sobre Edson Gomes acontece em fevereiro

Curso Livre, com aulas únicas, onde em cada novo encontro são aplicadas novas técnicas e exercícios de aprimoramento da escrita, da leitura e da interpretação de textos diversos, o Clube de Escrita ministrado pela Jornalista Isa Lorena é voltado para profissionais e estudantes de todas as áreas de atuação e conhecimento.

Na aula especial de fevereiro no museu, o Clube de Escrita fará uma homenagem ao próprio Museu e às oficinas de arte do MAM que comemoram 45 anos de existência.

“Essencial para o desenvolvimento cognitivo e interpessoal, a comunicação escrita, criativa, assertiva e autoral é ferramenta de posicionamento e diferenciação, além de ser uma forma de trocar e multiplicar ideias, inspirações e conhecimentos. A Oficina é para todo mundo que quer melhorar sua escrita autoral é fazer diferença em suas ações, performances e entregas”, ressalta a jornalista Isa Lorena, facilitadora do Clube de Escrita.

São 20 vagas e inscrição pode ser feita gratuitamente clicando aqui.