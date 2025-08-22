CULTURA
Coletivo leva sarau gratuito ao Gabinete Português de Leitura
O evento em Salvador acontece neste sábado, 23
Por Redação
O Gabinete Português de Leitura, na Praça da Piedade, em Salvador, recebe neste sábado, 23, a partir das 14h, uma tarde dedicada à arte e à cultura. O espaço será palco do Sarau Literário, encontro gratuito e aberto ao público que promete unir literatura e música em um ambiente de troca criativa.
A iniciativa conta com a participação do coletivo Raiz Livraria, fundado pela administradora e escritora Katiana Rigaud, e reunirá cerca de 20 autores independentes.
A programação começa com um jogral, poema declamado de forma coletiva, e segue com bate-papos e dinâmicas que aproximam escritores e leitores, incentivando a circulação da produção literária colaborativa.
Durante o encontro, Katiana também apresentará seu novo livro infantil, A Voz do Coração. O coletivo Raiz Livraria nasceu durante a produção do primeiro livro de Rigaud e hoje circula por eventos, como a Bienal do Livro e a Flipelô.
“Nós, escritores independentes, devemos caminhar de mãos dadas para transpassarmos a cultura baiana e brasileira. Todos são bem-vindos para conhecer um pouco da nossa história e trabalho, nesse encontro que será regado a musicalidade e alegria”, convida Katiana.
Serviços
O que? Raiz Livraria participa de Sarau Literário no Gabinete Português de leitura
Onde? Gabinete Português de Leitura, Praça da Piedade
Quando? Sábado (23/08), a partir das 14h
Quanto? Gratuito
