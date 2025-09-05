Começou! Confira a programação completa do Bon Odori 2025

Festival da Cultura Japonesa, o Bon Odori, acontece neste final de semana - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Bon Odori 2025, chegou para agitar o fim de semana em Salvador. Considerado o maior festival de cultura japonesa da região, o evento reúne tradições, entretenimento e experiências únicas para toda a família, proporcionando um mergulho completo na riqueza da cultura nipônica.

Nesta 17ª edição, o festival será realizado de 5 a 7 de setembro no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. O espaço é amplo e preparado para receber milhares de visitantes, oferecendo infraestrutura adequada para as atividades culturais, apresentações artísticas, workshops e áreas de alimentação.

O Bon Odori promete três dias intensos de programação. O público poderá conferir apresentações de danças tradicionais, música japonesa, concursos como o Miss Nikkey Bahia e demonstrações de artes marciais, além de oficinas interativas que incluem caligrafia, pintura, mangá e pixel art.



A experiência busca aproximar os visitantes da tradição japonesa, ao mesmo tempo em que oferece entretenimento para todas as idades.

Além disso, o festival traz opções gastronômicas e de compras com produtos típicos do Japão. Mais de 20 restaurantes oferecem pratos como sushi, tempurá, udon e lamén, enquanto as salas Sakura e Tsuru apresentam workshops de gastronomia conduzidos por chefs renomados. Artesanatos, itens de anime, mangás e lembranças tradicionais completam a imersão cultural do evento.

Programação completa do Bon Odori 2025

Palco Mirai

Palco Natsu

Palco Haru

Oficinas culturais