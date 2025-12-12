Concertos gratuitos iluminam o Natal na Catedral Basílica em Salvador

Catedral se transforma em palco para apresentações que unem tradição e sensibilidade - Foto: Divulgação

A celebração do Natal terá uma trilha sonora especial no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Até 25 de dezembro, sempre às 19h, a Catedral Basílica do Santíssimo Salvador recebe uma série de concertos gratuitos realizados pelo Coro e Orquestra Barroco na Bahia, reunindo diferentes formações musicais ao longo das noites.

Localizada no coração do centro histórico de Salvador, a Catedral se transforma em palco para apresentações que unem tradição e sensibilidade. A iniciativa busca marcar o período natalino com um repertório pensado para envolver o público em uma atmosfera de recolhimento e celebração.

Os concertos reúnem coro, solistas, metais e o tradicional órgão da Catedral, combinando timbres que reforçam a sonoridade barroca característica do conjunto. A proposta é oferecer ao público uma experiência musical diversificada, com formações que variam a cada noite e enriquecem a vivência de quem participa.



A programação, que teve início nesta quinta-feira, 11, segue até o dia 25, contemplando moradores, fiéis e turistas que visitam o Pelourinho durante o mês de dezembro. Todas as apresentações são gratuitas, fortalecendo o acesso à música erudita e à vivência cultural no centro histórico.

Confira a programação completa