OSBA
Concertos gratuitos iluminam o Natal na Catedral Basílica em Salvador
Programação reúne coro, solistas, metais e órgão em apresentações diárias até 25 de dezembro
Por Beatriz Santos
A celebração do Natal terá uma trilha sonora especial no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Até 25 de dezembro, sempre às 19h, a Catedral Basílica do Santíssimo Salvador recebe uma série de concertos gratuitos realizados pelo Coro e Orquestra Barroco na Bahia, reunindo diferentes formações musicais ao longo das noites.
Localizada no coração do centro histórico de Salvador, a Catedral se transforma em palco para apresentações que unem tradição e sensibilidade. A iniciativa busca marcar o período natalino com um repertório pensado para envolver o público em uma atmosfera de recolhimento e celebração.
Leia Também:
Os concertos reúnem coro, solistas, metais e o tradicional órgão da Catedral, combinando timbres que reforçam a sonoridade barroca característica do conjunto. A proposta é oferecer ao público uma experiência musical diversificada, com formações que variam a cada noite e enriquecem a vivência de quem participa.
A programação, que teve início nesta quinta-feira, 11, segue até o dia 25, contemplando moradores, fiéis e turistas que visitam o Pelourinho durante o mês de dezembro. Todas as apresentações são gratuitas, fortalecendo o acesso à música erudita e à vivência cultural no centro histórico.
Confira a programação completa
- Quinta-feira, 11/12: Coro, metais e órgão
- Sexta-feira, 12/12: Coro e órgão
- Sábado, 13/12: Metais e órgão
- Domingo, 14/12: Coro e órgão
- Quinta-feira, 18/12: Solistas e órgão
- Sexta-feira, 19/12: Coro e órgão
- Sábado, 20/12: Metais e órgão
- Domingo, 21/12: Coro e órgão
- Segunda-feira, 22/12: Solistas e órgão
- Terça-feira, 23/12: Solistas e órgão
- Quarta-feira, 24/12: Metais e órgão
- Quinta-feira, 25/12: Metais, coro e órgão
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes