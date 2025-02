Concorrente de Fernanda Torres no Oscar era galã antes da transição

Antes e depois da atriz - Foto: Reprodução

Primeira atriz transexual a ganhar o prêmio de atriz no Festival de Cannes, na França, Karla Sofía Gascón agora é uma das principais concorrentes de de Fernanda Torres no Oscar. Ela conquistou outro feito inédito ao ser indicada a Melhor Atriz pelo filme "Emília Perez", seu papel mais importante no cinema até agora.

Com 52 anos, Karla nasceu na Espanha, porém construiu a carreira no México, especialmente com novelas, Seu primeiro grande trabalho foi na novela "Corazón salvaje", em 2009, antes de sua transição de gênero e quando ainda assinava Carlos Gascón.

Foram outros personagens na televisão, como na série "Senhor dos Céus", no remake de "Rebelde", de 2022, e também na novela "Llena de amor".

Karla Sofía, que tem uma filha adolescente, começou seu processo de transição em 2016 aos 45 anos, mas só conseguiu ser reconhecida judicialmente como mulher dois anos depois. Em 2018, ela publicou o livro " Karsia: uma história extraordinária”, no qual relata sua trajetória.