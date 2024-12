Concurso celebra e premia grafiteiros de Salvador

Artista Ivan Calaça - Foto: Tiago dos Santos | Divulgação

O concurso cultural ‘Pippo's Arte de Rua’, que promete celebrar grafiteiros de Salvador, vai patrocinar 10 projetos e premiar um deles, durante uma exposição no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia).

Criado com o objetivo de destacar e impulsionar a cena do graffiti na capital baiana, o concurso desafia os participantes a integrarem a identidade do pacote do popular salgadinho Pippo's às suas obras, expressando conceitos inovadores e únicos, em duas categorias distintas: artes livres em paredes e grafitagens personalizadas.

Foram 70 inscritos e 35 croquis recebidos pelo concurso, que conta com a produção da Bahia Eventos. A curadoria foi feita pelos artistas plásticos soteropolitanos Oliver Dórea e Marcos Costa, o Spray Cabuloso, reconhecidos não apenas por suas criações, mas também por seu papel em impulsionar e valorizar a cena do graffiti na cidade. Ambos selecionaram dez trabalhos na primeira fase.

Até o dia 10 de dezembro, os artistas escolhidos irão pintar seus projetos em paredes previamente selecionadas em bairros como Barbalho, Boca do Rio, Barros Reis, Pituba, São Tomé de Paripe, Stella Mares e Rio Vermelho, lugares escolhidos estrategicamente para integrar a arte ao cotidiano da cidade, transformando espaços públicos em galerias a céu aberto.

De acordo com o gerente nacional de Marketing da São Braz – que se uniu à iniciativa —, Carlos Frederico Dominguez, o concurso destaca e valoriza o trabalho dos artistas locais, proporcionando-lhes uma plataforma para exibir seu talento e criatividade.

“O "Pippo's Arte de Rua" é uma celebração da criatividade e da cultura local. A São Braz orgulhosamente apoia esta iniciativa, reafirmando seu compromisso com a inovação e a qualidade, bem como sua conexão com a rica diversidade cultural de Salvador”, comentou.

A culminação do projeto acontecerá no dia 14 de dezembro no MAC Bahia, conhecido por sua galeria de arte urbana e, também por isso, considerado o local ideal em Salvador para celebrar o encerramento do projeto.

O evento, que é aberto ao público e gratuito, contará com uma exposição de fotos das dez obras em que o júri, formado por representantes da São Braz, da Bahia Eventos e também pelos curadores, escolherá a arte favorita e que levará uma premiação em dinheiro para casa.