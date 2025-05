Confira a programação religiosa do Bembé do Mercado 2025

O evento tem mais de 136 anos de tradição - Foto: Foto: Zeza Maria / Divulgação

A cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, está prestes a se tornar um território sagrado entre os dias 10 a 18 de maio. O Bembé do Mercado, maior Candomblé de rua do mundo, celebra 136 anos de tradição em 2025, com mais de 65 atividades que unem fé, cultura, memória e resistência afro-brasileira.

Reconhecido como Patrimônio Imaterial da Bahia (2012), Patrimônio Cultural Nacional (2019) e em busca do título de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, o evento possui uma programação recheada de fé e tradição.

A festa também conta com oficinas de dança afro, culinária de terreiro, capoeira, maculelê, artesanato litúrgico e o uso ancestral das folhas nas comunidades tradicionais, promovendo a valorização dos saberes afro-brasileiros transmitidos entre gerações.

Além das rodas de conversa e mesas de debate, que abordam temas como religiosidade, direitos culturais, gestão cultural afro-indígena, políticas públicas, economia criativa, artes, saúde e o papel das mulheres de axé.

Confira a programação religiosa completa:

● 04/05 (domingo) 09h às 11h | Local: Igreja da Irmandade de N. Srª. do Rosário dos Homens Pretos | Missa em Homenagem ao Bembé do Mercado;

● 12/05 (segunda-feira) 05h às 06h | Local: Largo do Bembé | Alvorada, Ipadê e hasteamento da bandeira; 06h às 07h | Local: Largo do Bembé | Lavagem do busto de João de Obá;

● 13/05 (terça-feira) 15h30 às 17h30 | Local: Largo do Bembé | Abertura Oficial Civil e acolhida de autoridades; 19h às 21h | Local: Largo do Bembé | Xirê de Abertura;

● 14/05 (quarta-feira) 19h às 21h | Local: Largo do Bembé | Xirê e Amalá de Xangô;

● 17/05 (sábado) 19h às 23h | Local: Largo do Bembé | Xirê e entronização dos presentes de Oxum e Iemanjá;

● 18/05 (domingo) 14:30h | Local: Largo do Bembé | Xirê e entrega dos presentes| Local: Praia de Itapema.