Músico baiano homenageia João Bosco em Salvador

Músico Fatel homenageia João Bosco - Foto: : Divulgação | Caio Lírio

Marcando o encerramento da programação de abril do Teatro Gamboa, o músico baiano Fatel se apresentará nesta quarta-feira, 30, com seu show “João, João, João”, homenageando duas de suas influências de infância: João Bosco e João Gilberto.

Já o terceiro “João” do título, é o próprio cantor, que se chama João Cezar Fatel. A apresentação tem entrada inteira custando R$40 e meia R$20.

Já em maio, o feriado inicia com sand-up no palco dom Gamboa, om o “Show das Nêga”, às 19h desta quinta-feira (1º). Nele, Bikia, Lanni, Suelen Maria, Magali Moraes, Aline Negríndia e Elba Nara farão seus números abordando temáticas do cotidiano da mulher preta e suas opiniões e ideias sobre os mais diversos assuntos. O objetivo é criar um espaço de conexão e acolhimento onde as comediantes se sintam familiarizadas e atraiam o público que também se identifica com novas histórias e narrativas na cena do stand-up comedy em Salvador. R$10/R$20, casadinha R$30.

Na sexta-feira, 02, acontece o “Sarau Somos Vozes Apresenta: Andreza, Rei e Teu”, às 19h, através das vozes potentes de Andrezza Santos, Rei Souza e Teu Soares. Criado em Vitória da Conquista, em 2019, por iniciativa independente, o sarau surgiu com o propósito de dar visibilidade e fortalecer as múltiplas expressões artísticas e culturais dos territórios de identidade do interior baiano.

No sábado., 03,, às 17 horas, a banda Di Filó retorna ao palco do Gamboa com o show “Forró Popular Brasileiro”, com entradas no valor de R$40 a inteira e R$20 a meia.

Encerrando a agenda da semana, no domingo, 04, às 17 horas, a cantora Tati Rocha, estreia, no palco do Gamboa, o show "Vou Festejar", uma homenagem especial a Beth Carvalho. Ela interpreta grandes sucessos como "Andança", "Acreditar", “Volta por cima" e, claro, "Vou Festejar". Tati Rocha sobe ao palco acompanhada de Clayton Garotinho (violão), Carol Pêpa (cavaquinho) e Lalá Evangelista (percussão). Juntos, eles entregam um show com uma profunda conexão com o samba. R$20/R$40.

Todos os ingressos são vendidos na bilheteria do teatro a partir das 15 horas no dia do espetáculo, ou antecipadamente no site do teatro. Há ainda a opção de assistir de forma on-line, com transmissão na plataforma virtual do Gamboa, com venda também pelo site. Antes de cada apresentação, o público poderá conferir, no CineGamboa, o clipe “Nunca Prometo Nada”, da cantora Luiza Leite.

Oficina no Gamboa

Na segunda-feira (05) tem o retorno do Clube de Escrita Livre Criativa e Curativa, ministrado pela jornalista Isa Lorena, entre 16h30 e 19h30, fruto das jornadas de escrita criativa que acontecem há mais de dez anos em Salvador. Ele é caracterizado por aulas dinâmicas e fruitivas para aprimoramento da comunicação e escrita, sempre com exercícios diferentes a cada novo encontro. A idade mínima para participação é de 14 anos, e as inscrições podem ser realizadas através da plataforma Sympla, ou diretamente com a facilitadora

Exposição “Nordeste meu lugar”

Segue em cartaz na galeria Jayme Figura, no Teatro Gamboa, a exposição “Nordeste meu lugar”, do artista plástico Tarcísio Lima, apresentando a riqueza, a cultura e a identidade da região. Com uma trajetória marcada pela sensibilidade e expressividade, Tarcísio apresenta uma seleção de obras em acrílica, técnica que ressalta sua visão única sobre a essência do Nordeste. A exposição reúne composições vibrantes e detalhadas, capturando as cores, os cenários e as histórias, refletindo, a cada pincelada, a força do sertão, o calor humano e a tradição que atravessa gerações, transformando telas em narrativas visuais que emocionam e inspiram.