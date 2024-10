Confira programação do Circuito Cultural em Feira de Santana

Ação vai contar com a diversidade de fazeres artístico-culturais, c - Foto: Thuane Maria | GOVBA

Feira de Santana recebe a 1ª Edição do Circuito Cultural Feira EnCena, que acontece desta sexta-feira, 27, até domingo, 29, em escolas estaduais, praças, distritos, quilombo e no Centro de Cultura Amélio Amorim.

A ação vai contar com a diversidade de fazeres artístico-culturais, com uma programação onde mais de 40 atrações vão tomar conta das ruas e distritos de Feira. Cordelistas, poetisas, cantoras, cantores, grupos de dança, performances teatrais, mestres e mestras da cultura popular, rodas de samba são alguns dos artistas que irão se apresentar nos três dias de programação.

Para o Secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, o Circuito Cultural Feira EnCena tem o propósito de agregar os diferentes fazeres e mostrar cada vez mais a potência da cultura de Feira de Santana.

“A cultura popular vai ocupar as escolas estaduais e praças, refletindo a identidade do povo feirense, além da arte urbana, espetáculos teatrais, aulões de dança e show incríveis que vão tornar a Princesa do Sertão o principal celeiro cultural da Bahia neste final de semana”, garante o secretário.

Todas as atividades do Circuito Cultural Feira EnCena são gratuitas e prometem mobilizar e envolver toda a população feirense e da região.

Confira a programação

Sexta-feira, 27

8h às 12h - CULTURA POPULAR NAS ESCOLAS

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães - (Rua Vasco Filho, 15 - Centro)

CEEP - Centro Estadual de Educação Profissional Áureo de Oliveira Filho - (Tv. Bruxelas, s/n - Centro)

CETIFS Aviário - Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana (Rua Olney Alberto São Paulo, 3146 - Aviário)

14h às 17h - CULTURA POPULAR NAS ESCOLAS

Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand - CIEAC (Rua Doutor, R. Arivaldo de Carvalho, s/n - Sobradinho)

CETIFS Tomba - Colégio Estadual de Tempo Integral Carolina Maria de Jesus (Av. Antônio Sérgio Carneiro, S/N - Tomba, São Gonçalo dos Campos)

Colégio Estadual Professora Célia Andrade (Antigo Colégio Estadual General Sampaio) - Av. Eduardo Fróes da Mota, s/n - 35º BI)

14h às 17h - OFICINA DE GRAFFITE COM KBEÇA E ARTISTAS CONVIDADOS

Local: Centro de Cultura Amélio Amorim (Av. Pres. Dutra, 2222 - Centro)

14h às 15h - APRESENTAÇÃO DE DANÇA COM GRUPO SOPROCOS

(BATA DO FEIJÃO)

Local: Foyer - Centro de Cultura Amélio Amorim

15h às 15h30 - PERFORMANCE COM MESTRE ASA FILHO

Local: Foyer - Centro de Cultura Amélio Amorim

15h30 às 17h - ESPETÁCULO TEATRAL “A CARTOMANTE” GRUPO CONTO EM CENA

Local: Sala principal do Teatro do Centro de Cultura Amélio Amorim

17h às 18h30 - SAMBA NA PRAÇA - RODA DE SAMBA COMZ PRETOS

Local: Praça Dona Pomba (Rua Augusto dos Anjos, 65 - Rua Nova)

19h às 20h30 - SAMBA NA PRAÇA - RODA DE SAMBA COM MARYZÉLIA

Local: Praça Dona Pomba

19h às 23h - CARURU DE DONA CHICA DO PANDEIRO

SHOW DO GRUPO DE SAMBA DE RODA QUIXABEIRA DA MATINHA

Local: Quilombo Matinha dos Pretos, Distrito da Matinha

Sábado, 28

8h às 9h - AULÃO DE DANÇA 1 (LUCIANO MELO)

Local: Praça da Feirinha da Cidade Nova

8h às 9h - AULÃO DE DANÇA 2 (DARLAN)

Local: Praça da Feirinha do Tomba

8h às 9h - AULÃO DE DANÇA 2

Local: Praça Dona Pomba

16h às 18h - BATALHA FREESTYLE COM SHOW RÁDIO LIVRE

Local: Colégio Luís Viana (Rua Dois, S/N - Cidade Nova)

16h às 18h - ARRASTÃO DE KANNÁRIO

Local: Avenida Ayrton Sena (Trio Fire)

17h às 19h - CINEMA NA ZONA RURAL - TIQUARUÇU

Local: Praça da Igreja, Distrito de Tiquaruçu

Domingo, 29

8h às 12h - DOMINGO TEM TEATRO

Local: Centro de Cultura Amélio Amorim

15h às 16h - MÚSICA NA LAGOA GRANDE - Jazz a Dois (Tito Pereira e João Machado)

Local: Lagoa Grande, Avenida Contorno

16h30 às 17h30 - MÚSICA NA LAGOA GRANDE - Coro Infantojuvenil do Núcleo Territorial NEOJIBA Feira de Santana

Local: Lagoa Grande

18h às 19h30 - MÚSICA NA LAGOA GRANDE - Pregador Luo

Local: Lagoa Grande

17h às 19h - CINEMA NA ZONA RURAL - JAGUARA

Local: Praça da Igreja, Distrito de Jaguara

17h às 18h - FESTIVAL SOUJUVS COM JAU

Local: Centro de Cultura Amélio Amorim

18h30 às 19h30 - FESTIVAL SOUJUVS COM CAROL PEREYR

Local: Centro de Cultura Amélio Amorim

18h30 às 19h30 - FESTIVAL SOUJUVS COM ROÇA SOUND

Local: Centro de Cultura Amélio Amorim

18h às 20h - TRIO DO ARROCHA EM SÃO JOSÉ - SHOW DE KAREEN MENDES

Local: Praça do fundo da igreja, Distrito de Maria Quitéria

20h às 22h - TRIO DO ARROCHA EM SÃO JOSÉ

Local: Praça do fundo da igreja, Distrito de Maria Quitéria