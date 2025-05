Conselho de Cultura faz reunião com programação gratuita; confira

Conselho realiza sua 100ª reunião ordinária com uma programação especial - Foto: Divulgação

Nesta terça-feira, 29, o Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador (CMPC) realiza sua 100ª reunião ordinária com uma programação especial, gratuita e aberta ao público. O encontro acontece a partir das 17h no Espaço Cultural da Barroquinha e contará com rodas de conversa, posse de novos conselheiros, homenagens e apresentações artísticas.

O evento contará com nomes como Maria Marighella, presidenta da Fundação Nacional das Artes (Funarte), e Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo. Também participam da mesa de abertura o presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, e o presidente do CMPC, Romário Almeida.

Entre os destaques da programação estão a entrega de moções de reconhecimento ao Ilê Aiyê e à rapper Tina Bee, além de um pocket show com a cantora Graça Onasilê. A celebração marca um momento simbólico para o Conselho, que completa nove anos de atividades contínuas e atualmente está em sua quinta gestão, correspondente ao biênio 2024-2026.

Criado pela Lei nº 8.551/2014, que instituiu o Sistema Municipal de Cultura (SMC), o CMPC iniciou seus trabalhos em 2016 e desde então atua como instância consultiva, normativa, deliberativa e fiscalizadora das políticas culturais em Salvador.

O Conselho Municipal de Política Cultural é composto por 30 integrantes, em uma estrutura tripartite: dez representantes de segmentos artístico-culturais, dez representantes territoriais (ambos eleitos pela sociedade civil) e dez membros do poder público, indicados pela Prefeitura.

Entre suas atribuições estão a formulação de diretrizes para o Plano Municipal de Cultura, o acompanhamento de projetos culturais públicos e da sociedade civil, e a fiscalização da aplicação dos recursos destinados à cultura. O Conselho também atua na promoção da d