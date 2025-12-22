Menu
HOME > CULTURA
SUCESSO

Coral Eterna Juventude encerra programação natalina com apresentação

O coral preparou um repertório natalino especial para o público

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/12/2025 - 19:46 h
O coral apresenta a importância da diversidade
O coral apresenta a importância da diversidade

O Coral Eterna Juventude encerrou a programação natalina do Parque Shopping Bahia nesta segunda-feira, 22. O grupo ligado ao Movimento de Luta das Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas de Lauro de Freitas apresentou um repertório especial de Natal para o público que passou pela Praça de Alimentação.

O coral é formado por cerca de 25 mulheres idosas, com idades entre 62 e 87 anos, que apresentam mensagens de inclusão, respeito e convivência. Todas elas fazem parte do Movimento, que foi criado em 2014 e atua diretamente na promoção dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas.

Leia Também:

Orquestra Neojiba faz concerto inédito dentro da fábrica da BYD
Da estreia ao adeus: Gil e tudo que o Tempo Rei nos deixaram
Xamã é anunciado em festival no interior da Bahia

Presidente do projeto, Josy Luz, destacou que a apresentação do grupo ultrapassa o lado cultural e reforça um movimento social. “Essa ação representa um espaço de visibilidade, pertencimento e reconhecimento. Estar em um ambiente como o shopping, dialogando com diferentes públicos, reforça a importância da inclusão, do respeito às diferenças e da valorização das pessoas idosas e com deficiência na sociedade”, disparou.

Vale lembrar que o Parque Shopping Bahia apresentou uma programação natalina variada ao longo do mês de dezembro. O centro comercial contou com atividades culturais gratuitas voltadas para toda a família, como o escorrega gigante de 13 metros e encontros com o Papai Noel negro.

x