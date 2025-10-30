Criolo, Halloween, muito rock e mais: o que curtir em Salvador

Criolo - Foto: Divulgação

Para este final de semana, a capital baiana se prepara com uma programação cultural repleta de novidades e inovações, transformando-se em uma verdadeira mistura de música, dança e muita cultura.

Com festas de Halloween, shows de rock, espetáculos, atividades infantis e atrações diversas, como Criolo e Padre Fábio de Melo, Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções para todos os gostos.

Ainda não sabe o que fazer nos próximos dias? O Portal A TARDE selecionou os eventos mais interessantes e imperdíveis para você aproveitar ao máximo o final de semana. Confira a lista!

🎶MÚSICA

⏭️ TURNÊ CRIOLO

Data: 01 de Novembro

01 de Novembro Horário: 19h

19h Local: Concha Acústica - Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia

Concha Acústica - Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia Ingressos : R$150 (inteira) | R$95 (meia)

: R$150 (inteira) | R$95 (meia) Venda: Sympla

⏭️Homenagem à Negra Ginga

Atrações : Grupo Bambeia e Romilson

: Grupo Bambeia e Romilson Data: 15 de novembro

15 de novembro Horário: 13h

13h Local: Largo Tereza Batista – Pelourinho, Salvador (BA)

Largo Tereza Batista – Pelourinho, Salvador (BA) Ingressos: Gratuito

⏭️ANA CAÑAS - VIDA REAL

Data: 01 de Novembro

01 de Novembro Horário: 20h

20h Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia

Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia Ingressos: R$160 (inteira) | R$80 (meia)

R$160 (inteira) | R$80 (meia) Venda: Sympla

⏭️Tiago Nacarato em Salvador

Data: 02 de novembro

02 de novembro Horário: 19h

19h Local: Colaboraê, Salvador - BA

Colaboraê, Salvador - BA Ingressos: R$160 (inteira) | R$80 (meia)

R$160 (inteira) | R$80 (meia) Venda: Sympla

⏭️ NOITE FREAK 12ª - HALLOWEEN KINK

Data: 01 de novembro

01 de novembro Horário: 21h

21h Local: Atiradouros CLUB. Av, Iemanjá, 74. Boca do Rio

Atiradouros CLUB. Av, Iemanjá, 74. Boca do Rio Ingressos: R$50

R$50 Venda: Sympla

⏭️ Culturama 7

Data: 02 de novembro

02 de novembro Horário: 14h

14h Local: SESI Rio Vermelho, Salvador - BA

SESI Rio Vermelho, Salvador - BA Ingressos: R$20

R$20 Venda: Sympla

⏭️ Renata Reggae Birthday

Data: 01 de novembro

01 de novembro Horário: 21h

21h Local: Colaboraê, Salvador - BA

Colaboraê, Salvador - BA Ingressos : R$30

: R$30 Venda: Sympla

⏭️ DE CANECA E CAMISETA

Data: 01 de novembro

01 de novembro Horário: 18h

18h Local: Arena Beach Salvador, Salvador - BA

Arena Beach Salvador, Salvador - BA Ingressos: R$40

R$40 Venda: Sympla

⏭️ Rock em Chamas

Data: 01 de novembro

01 de novembro Horário: 20h

20h Local: Beco das Artes, Salvador - BA

Beco das Artes, Salvador - BA Ingressos : R$17,50

: R$17,50 Venda: Sympla

⏭️ PADRE FÁBIO DE MELO - “Este sou eu”

Data: 02 de Novembro

02 de Novembro Horário: 19h

19h Local: Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia

Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia Ingressos: R$180 (inteira) | R$90 (inteira)

R$180 (inteira) | R$90 (inteira) Venda: Sympla

⏭️ ReGGaE da PAz

Data: 02 de novembro

02 de novembro Horário: 16h

16h Local: HOSTEL DO RASTA, Salvador - BA

HOSTEL DO RASTA, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

⏭️ Show da Banda Tio Elétrico

Data: 09 de novembro

09 de novembro Horário: 17h

17h Local: Varanda do Sesi – Rio Vermelho, Salvador (BA)

Varanda do Sesi – Rio Vermelho, Salvador (BA) Ingressos: R$ 50 no WhatsApp (71) 99254-3464

🎭TEATRO

⏭️ Espetáculo teatral “Florisvaldo - O Terror da Madrugada”

Data: 01, 08, 15, 22 e 29 de novembro

01, 08, 15, 22 e 29 de novembro Horário: 19h

19h Local: Sala de Teatro do Centro Cultural Ensaio

Sala de Teatro do Centro Cultural Ensaio Ingressos: R$20,00 (meia) e R$40,00 (inteira)

R$20,00 (meia) e R$40,00 (inteira) Venda: Sympla

⏭️Espetáculo “Corpos”

Data: 02 de Novembro

02 de Novembro Horário: 17h

17h Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia

Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia Ingressos: R$20 (inteira) | R$10 (meia)

R$20 (inteira) | R$10 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Espetáculo " Gente de Lá"

Data: 02 de novembro

02 de novembro Horário: 16h

16h Local: Teatro Martim Gonçalves, Salvador - BA

Teatro Martim Gonçalves, Salvador - BA Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia)

R$30 (inteira) | R$15 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Espetáculo " Ana e Tadeu"

Data: 02 de novembro

02 de novembro Horário: 17h

17h Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia / ICBA, Salvador - BA

Goethe-Institut Salvador-Bahia / ICBA, Salvador - BA Ingressos : R$30

: R$30 Venda: Sympla

⏭️ Espetáculo " Dembwa"

Data: 01 de novembro

01 de novembro Horário: 18h

18h Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Salvador - BA

Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Salvador - BA Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia)

R$30 (inteira) | R$15 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Fọ̀ Ìlù: a menina, o tambor e a palavra

Data: 01 de novembro

01 de novembro Horário: 19h

19h Local: Espaço Cultural da Barroquinha, Salvador - BA

Espaço Cultural da Barroquinha, Salvador - BA Ingressos: R$30

R$30 Venda: Sympla

⏭️ Espetáculo "Corpo Oferenda"

Data: 01 de novembro

01 de novembro Horário: 17h

17h Local: Teatro Gamboa , Salvador - BA

Teatro Gamboa , Salvador - BA Ingressos : R$36 (inteira) | R$17,50 (meia)

: R$36 (inteira) | R$17,50 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Yuri Marçal - Virou Passeio

Data: 01 de Novembro

01 de Novembro Horário: 20h

20h Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia

Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia Ingressos: R$100 (inteira) | R$50 (meia)

R$100 (inteira) | R$50 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Espetáculo “Riso e Grito”

Data: 31 de outubro, 1 e 2 de novembro

31 de outubro, 1 e 2 de novembro Horário: 19h | 11h

19h | 11h Local: Teatro SESI Rio Vermelho

Teatro SESI Rio Vermelho Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia) Venda: Sympla

🍭INFANTIL

⏭️BARRALLOWEEN

Data: 01 de novembro

01 de novembro Horário: 15h

15h Local: Shopping Barra

Shopping Barra Ingressos: Gratuito

⏭️ Fuga das Galinhas - 25 anos

Data: 01 de novembro

01 de novembro Horário: 15h

15h Local: Sala Walter da Silveira

Sala Walter da Silveira Ingressos: Gratuito

⏭️ Querido Festival

Data: 01 e 02 de novembro

01 e 02 de novembro Horário: manhã e tarde

manhã e tarde Local: Museu Carlos e Margarida Costa Pinto

Museu Carlos e Margarida Costa Pinto Ingresso: R$50,00 (adultos e crianças) | R$25,00 ( Meia entrada)

⏭️ Espetáculo musical, um show de inclusão

Data: 31 de outubro

31 de outubro Horário: 19h

19h Local: Auditório da Ferreira Costa Paralela 1º andar

Auditório da Ferreira Costa Paralela 1º andar Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

➡️OUTROS

⏭️Día de los Muertos 2025

Data: 28 de outubro a 2 de novembro

28 de outubro a 2 de novembro Horário: 18h

18h Local: Guapo Mexican Bar – Rua da Paciência, 295, Rio Vermelho, Salvador

Guapo Mexican Bar – Rua da Paciência, 295, Rio Vermelho, Salvador Ingressos : Gratuito até as 20h

⏭️I Encontro Nacional de LADS Brasil

Data: 02 de novembro

02 de novembro Horário: 14h

14h Local: Salvador Shopping, Salvador - BA

Salvador Shopping, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

