AGENDA CULTURAL
Criolo, Halloween, muito rock e mais: o que curtir em Salvador
Eventos culturais movimentam a cidade com música, arte e gastronomia
Para este final de semana, a capital baiana se prepara com uma programação cultural repleta de novidades e inovações, transformando-se em uma verdadeira mistura de música, dança e muita cultura.
Com festas de Halloween, shows de rock, espetáculos, atividades infantis e atrações diversas, como Criolo e Padre Fábio de Melo, Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções para todos os gostos.
Ainda não sabe o que fazer nos próximos dias? O Portal A TARDE selecionou os eventos mais interessantes e imperdíveis para você aproveitar ao máximo o final de semana. Confira a lista!
Leia Também:
🎶MÚSICA
⏭️ TURNÊ CRIOLO
- Data: 01 de Novembro
- Horário: 19h
- Local: Concha Acústica - Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$150 (inteira) | R$95 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Homenagem à Negra Ginga
- Atrações:Grupo Bambeia e Romilson
- Data: 15 de novembro
- Horário: 13h
- Local: Largo Tereza Batista – Pelourinho, Salvador (BA)
- Ingressos: Gratuito
⏭️ANA CAÑAS - VIDA REAL
- Data: 01 de Novembro
- Horário: 20h
- Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$160 (inteira) | R$80 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Tiago Nacarato em Salvador
- Data: 02 de novembro
- Horário: 19h
- Local: Colaboraê, Salvador - BA
- Ingressos: R$160 (inteira) | R$80 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️NOITE FREAK 12ª - HALLOWEEN KINK
- Data: 01 de novembro
- Horário: 21h
- Local: Atiradouros CLUB. Av, Iemanjá, 74. Boca do Rio
- Ingressos: R$50
- Venda: Sympla
⏭️Culturama 7
- Data: 02 de novembro
- Horário: 14h
- Local: SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
- Ingressos: R$20
- Venda: Sympla
⏭️Renata Reggae Birthday
- Data: 01 de novembro
- Horário: 21h
- Local: Colaboraê, Salvador - BA
- Ingressos: R$30
- Venda: Sympla
⏭️DE CANECA E CAMISETA
- Data: 01 de novembro
- Horário: 18h
- Local: Arena Beach Salvador, Salvador - BA
- Ingressos: R$40
- Venda: Sympla
⏭️Rock em Chamas
- Data: 01 de novembro
- Horário: 20h
- Local: Beco das Artes, Salvador - BA
- Ingressos: R$17,50
- Venda: Sympla
⏭️PADRE FÁBIO DE MELO - “Este sou eu”
- Data: 02 de Novembro
- Horário: 19h
- Local: Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$180 (inteira) | R$90 (inteira)
- Venda: Sympla
⏭️ReGGaE da PAz
- Data: 02 de novembro
- Horário: 16h
- Local: HOSTEL DO RASTA, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
⏭️Show da Banda Tio Elétrico
- Data: 09 de novembro
- Horário: 17h
- Local: Varanda do Sesi – Rio Vermelho, Salvador (BA)
- Ingressos: R$ 50 no WhatsApp (71) 99254-3464
🎭TEATRO
⏭️ Espetáculo teatral “Florisvaldo - O Terror da Madrugada”
- Data: 01, 08, 15, 22 e 29 de novembro
- Horário: 19h
- Local: Sala de Teatro do Centro Cultural Ensaio
- Ingressos: R$20,00 (meia) e R$40,00 (inteira)
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo “Corpos”
- Data: 02 de Novembro
- Horário: 17h
- Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$20 (inteira) | R$10 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo "Gente de Lá"
- Data: 02 de novembro
- Horário: 16h
- Local: Teatro Martim Gonçalves, Salvador - BA
- Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo "Ana e Tadeu"
- Data: 02 de novembro
- Horário: 17h
- Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia / ICBA, Salvador - BA
- Ingressos: R$30
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo "Dembwa"
- Data: 01 de novembro
- Horário: 18h
- Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Salvador - BA
- Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Fọ̀ Ìlù: a menina, o tambor e a palavra
- Data: 01 de novembro
- Horário: 19h
- Local: Espaço Cultural da Barroquinha, Salvador - BA
- Ingressos: R$30
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo "Corpo Oferenda"
- Data: 01 de novembro
- Horário: 17h
- Local: Teatro Gamboa , Salvador - BA
- Ingressos: R$36 (inteira) | R$17,50 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Yuri Marçal - Virou Passeio
- Data: 01 de Novembro
- Horário: 20h
- Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$100 (inteira) | R$50 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo “Riso e Grito”
- Data: 31 de outubro, 1 e 2 de novembro
- Horário: 19h | 11h
- Local: Teatro SESI Rio Vermelho
- Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
- Venda: Sympla
🍭INFANTIL
⏭️BARRALLOWEEN
- Data: 01 de novembro
- Horário: 15h
- Local: Shopping Barra
- Ingressos: Gratuito
⏭️Fuga das Galinhas - 25 anos
- Data: 01 de novembro
- Horário: 15h
- Local: Sala Walter da Silveira
- Ingressos: Gratuito
⏭️Querido Festival
- Data: 01 e 02 de novembro
- Horário: manhã e tarde
- Local: Museu Carlos e Margarida Costa Pinto
- Ingresso: R$50,00 (adultos e crianças) | R$25,00 (Meia entrada)
⏭️Espetáculo musical, um show de inclusão
- Data: 31 de outubro
- Horário: 19h
- Local: Auditório da Ferreira Costa Paralela 1º andar
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
➡️OUTROS
⏭️Día de los Muertos 2025
- Data: 28 de outubro a 2 de novembro
- Horário: 18h
- Local: Guapo Mexican Bar – Rua da Paciência, 295, Rio Vermelho, Salvador
- Ingressos: Gratuito até as 20h
⏭️I Encontro Nacional de LADS Brasil
- Data: 02 de novembro
- Horário: 14h
- Local: Salvador Shopping, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
⏭️SindSeg + Saúde - corrida
- Data: 01 de novembro
- Horário: 6h
- Local: Estacionamento do Salvador Beach Club, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes