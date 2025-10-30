Menu
HOME > CULTURA
AGENDA CULTURAL

Criolo, Halloween, muito rock e mais: o que curtir em Salvador

Eventos culturais movimentam a cidade com música, arte e gastronomia

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

30/10/2025 - 9:03 h | Atualizada em 03/11/2025 - 16:34
Criolo
Criolo -

Para este final de semana, a capital baiana se prepara com uma programação cultural repleta de novidades e inovações, transformando-se em uma verdadeira mistura de música, dança e muita cultura.

Com festas de Halloween, shows de rock, espetáculos, atividades infantis e atrações diversas, como Criolo e Padre Fábio de Melo, Salvador promete um fim de semana animado e cheio de opções para todos os gostos.

Ainda não sabe o que fazer nos próximos dias? O Portal A TARDE selecionou os eventos mais interessantes e imperdíveis para você aproveitar ao máximo o final de semana. Confira a lista!

🎶MÚSICA

Eventos culturais movimentam a cidade com música, arte e gastronomia
Foto: Divulgação

⏭️ TURNÊ CRIOLO

  • Data: 01 de Novembro
  • Horário: 19h
  • Local: Concha Acústica - Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$150 (inteira) | R$95 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Homenagem à Negra Ginga

  • Atrações:Grupo Bambeia e Romilson
  • Data: 15 de novembro
  • Horário: 13h
  • Local: Largo Tereza Batista – Pelourinho, Salvador (BA)
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ANA CAÑAS - VIDA REAL

  • Data: 01 de Novembro
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$160 (inteira) | R$80 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Tiago Nacarato em Salvador

  • Data: 02 de novembro
  • Horário: 19h
  • Local: Colaboraê, Salvador - BA
  • Ingressos: R$160 (inteira) | R$80 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️NOITE FREAK 12ª - HALLOWEEN KINK

  • Data: 01 de novembro
  • Horário: 21h
  • Local: Atiradouros CLUB. Av, Iemanjá, 74. Boca do Rio
  • Ingressos: R$50
  • Venda: Sympla

⏭️Culturama 7

  • Data: 02 de novembro
  • Horário: 14h
  • Local: SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
  • Ingressos: R$20
  • Venda: Sympla

⏭️Renata Reggae Birthday

  • Data: 01 de novembro
  • Horário: 21h
  • Local: Colaboraê, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30
  • Venda: Sympla

⏭️DE CANECA E CAMISETA

  • Data: 01 de novembro
  • Horário: 18h
  • Local: Arena Beach Salvador, Salvador - BA
  • Ingressos: R$40
  • Venda: Sympla

⏭️Rock em Chamas

  • Data: 01 de novembro
  • Horário: 20h
  • Local: Beco das Artes, Salvador - BA
  • Ingressos: R$17,50
  • Venda: Sympla

⏭️PADRE FÁBIO DE MELO - “Este sou eu”

  • Data: 02 de Novembro
  • Horário: 19h
  • Local: Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$180 (inteira) | R$90 (inteira)
  • Venda: Sympla

⏭️ReGGaE da PAz

  • Data: 02 de novembro
  • Horário: 16h
  • Local: HOSTEL DO RASTA, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

⏭️Show da Banda Tio Elétrico

  • Data: 09 de novembro
  • Horário: 17h
  • Local: Varanda do Sesi – Rio Vermelho, Salvador (BA)
  • Ingressos: R$ 50 no WhatsApp (71) 99254-3464

🎭TEATRO

Eventos culturais movimentam a cidade com música, arte e gastronomia
Foto: Divulgação

⏭️ Espetáculo teatral “Florisvaldo - O Terror da Madrugada”

  • Data: 01, 08, 15, 22 e 29 de novembro
  • Horário: 19h
  • Local: Sala de Teatro do Centro Cultural Ensaio
  • Ingressos: R$20,00 (meia) e R$40,00 (inteira)
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo “Corpos”

  • Data: 02 de Novembro
  • Horário: 17h
  • Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$20 (inteira) | R$10 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo "Gente de Lá"

  • Data: 02 de novembro
  • Horário: 16h
  • Local: Teatro Martim Gonçalves, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo "Ana e Tadeu"

  • Data: 02 de novembro
  • Horário: 17h
  • Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia / ICBA, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo "Dembwa"

  • Data: 01 de novembro
  • Horário: 18h
  • Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Fọ̀ Ìlù: a menina, o tambor e a palavra

  • Data: 01 de novembro
  • Horário: 19h
  • Local: Espaço Cultural da Barroquinha, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo "Corpo Oferenda"

  • Data: 01 de novembro
  • Horário: 17h
  • Local: Teatro Gamboa , Salvador - BA
  • Ingressos: R$36 (inteira) | R$17,50 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Yuri Marçal - Virou Passeio

  • Data: 01 de Novembro
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$100 (inteira) | R$50 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo “Riso e Grito”

  • Data: 31 de outubro, 1 e 2 de novembro
  • Horário: 19h | 11h
  • Local: Teatro SESI Rio Vermelho
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
  • Venda: Sympla

🍭INFANTIL

Eventos culturais movimentam a cidade com música, arte e gastronomia
Foto: Divulgação

⏭️BARRALLOWEEN

  • Data: 01 de novembro
  • Horário: 15h
  • Local: Shopping Barra
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Fuga das Galinhas - 25 anos

  • Data: 01 de novembro
  • Horário: 15h
  • Local: Sala Walter da Silveira
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Querido Festival

  • Data: 01 e 02 de novembro
  • Horário: manhã e tarde
  • Local: Museu Carlos e Margarida Costa Pinto
  • Ingresso: R$50,00 (adultos e crianças) | R$25,00 (Meia entrada)

⏭️Espetáculo musical, um show de inclusão

  • Data: 31 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Auditório da Ferreira Costa Paralela 1º andar
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

➡️OUTROS

Eventos culturais movimentam a cidade com música, arte e gastronomia
Foto: Divulgação

⏭️Día de los Muertos 2025

  • Data: 28 de outubro a 2 de novembro
  • Horário: 18h
  • Local: Guapo Mexican Bar – Rua da Paciência, 295, Rio Vermelho, Salvador
  • Ingressos: Gratuito até as 20h

⏭️I Encontro Nacional de LADS Brasil

  • Data: 02 de novembro
  • Horário: 14h
  • Local: Salvador Shopping, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

⏭️SindSeg + Saúde - corrida

  • Data: 01 de novembro
  • Horário: 6h
  • Local: Estacionamento do Salvador Beach Club, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

