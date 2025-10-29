VEM AÍ!
Workshop e mais: saiba o que vai rolar na 15ª Jornada de Dança da Bahia
O evento conta com uma programação variada e para todas as idades
Por Franciely Gomes
A 15ª Jornada de Dança da Bahia acontecerá em Salvador de 19 a 23 de novembro. O evento, que reúne representantes do Brasil e do mundo, contará com uma programação recheada de atividades para todos os gostos e idades, espalhadas por locais como o Espaço Xisto Bahia, a Escola de Dança da UFBA e o Largo de Santo Antônio Além do Carmo.
Dentre as principais atividades estão o ‘Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan’, que passeia pela história da bailarina Isadora Duncan, com o ensino de técnicas corporais, estudo de coreografias do repertório de Duncan e exercícios de improvisação para estimular a criação autoral.
A aula será ministrada pela norte-americana Lori Belilove, diretora artística da Isadora Duncan Dance Foundation em Nova York, e pela baiana Fatima Suarez, diretora da Escola Contemporânea de Dança e coordenadora geral da Jornada.
Em entrevista ao Portal A TARDE, Fatima afirmou que a técnica Duncan foi o que incentivou a criação da Jornada e uma aula acessível para todos, pois possui fácil entendimento e conexão com as pessoas.
“É um intercâmbio de mais de 33 anos entre a Escola Contemporânea de Dança, que é a realizadora da jornada, e a Isadora Duncan Dance Foundation. Esse trabalho técnico e artístico foi o gerador de todas essas outras ações, da jornada de dança, de tudo que a gente faz hoje”, disse ela.
“É importante falarmos isso, porque esse trabalho de Duncan é muito poroso. É um trabalho que permite que as pessoas acessem ele. Ele é acessível, de fácil entendimento e fala com a alma das pessoas. Então o que podemos esperar deste workshop é um lugar de descobertas, aberto e com a possibilidade de aprimoramento”, completou.
As inscrições para o Workshop podem ser feitas através do site do Sympla (clique aqui) e os ingressos de acesso custam em torno de R$ 225,00 + o valor da taxa.
Mostra artística
Outra atividade aguardada pelo público durante a 15ª Jornada de Dança da Bahia é a Mostra Artística.
O projeto conta uma programação diversificada de espetáculos, que acontecem no Espaço Xisto Bahia e possuem ingressos que variam entre R$40 e R$20 (meia-entrada), além de performances gratuitas em espaços abertos da capital baiana.
Um dos curadores da Jornada, Matias Santiago explicou como foi feita a escolha dos artistas que se apresentarão na Mostra, que conta com grupos famoso da Bahia, Rio de Janeiro, Espanha, Uruguai e Estados Unidos.
“A curadoria da Jornada de Dança é baseada a partir de temas, dilemas, frases e pensamentos da Isadora Duncan, que é a nossa mentora primordial dentro do trabalho que a Jornada desenvolve. A Jornada é um trabalho que parte da Escola Contemporânea de Dança e possui como uma das técnicas fundamentais, dentro do seu projeto pedagógico, a técnica de Isadora Duncan”, disparou.
“A gente se utiliza do pensamento de Isadora como eixo curatorial para a escolha das obras. No ano passado, a frase que a gente tinha da Isadora Duncan era ‘O corpo é o templo da minha dança’. Então a gente olhou para obras que estavam ali se relacionando com as questões ligadas à ancestralidade, relação do corpo, do corpo que se manifesta, do corpo que celebra a sua ancestralidade, o seu passado, o seu futuro e o seu presente”, relembrou.
O profissional ainda revelou o significado por trás do tema escolhido pela Jornada de Dança este ano. “O tema que a gente escolheu é ‘Danço o que sou’. E aí a gente olha para essas obras a partir da identidade, diversidade de identidades possíveis dentro de uma curadoria, onde a gente consegue trazer, sobretudo, o olhar e o criar dessas pessoas, desses artistas da dança”, afirmou.
“Além de revelar como eles se identificam no mundo e como essa identidade traz um discurso de transformação e de resistência. Então, na programação deste ano teremos uma diversidade muito grande de estilos e de artistas, com vários recortes ligados ao campo da dança, para entendermos como é cada artista e como é que essa arte se produz”, finalizou.
Atividades diversas
Além do Workshop e da Mostra, a programação da 15ª Jornada de Dança da Bahia conta com uma variedade de atividades. Os eventos variam entre oficinas, palestras e apresentações, que podem ser conferidas através de inscrições prévias.
Confira a lista completa:
Quarta-feira, 19 de novembro de 2025
Residência Artística Internacional "Movimento Lúcido"
- Espaço Xisto Bahia
- 9h às 12h30
- Público: Participantes já selecionados por convocatória
Mostra Artística - REMEMORIAR (Coletivo Rememoriar/RJ) + DANÇA CANSADA (Grupo Outras Danças/BA)
- Espaço Xisto Bahia
- 20h
- R$40 e R$20 (meia)
- Público: Livre
Quinta-feira, 20 de novembro de 2025
Residência Artística Internacional "Movimento Lúcido"
- Espaço Xisto Bahia
- 9h às 12h30
- Público: Participantes já selecionados por convocatória
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "Improvisação - Tornando o Invisível Visível" com Adriana Belbussi (Uruguai)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "O Balé Sem a Corte" com Guego Anunciação (BA)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Workshop Internacional na Técnica Duncan com Fatima Suarez (BRA) e Lori Belilove (EUA)
- Escola de Dança da UFBA
- 14h às 16h30
- Valor: R$ 225,00 + taxa
- Público: Dançarinos, professores e coreógrafos
Fórum de Educadores de Dança - Bate-papo com o tema “Jornada de Dança da Bahia - 15 anos de história” + Lançamento do Catálogo da Jornada de Dança da Bahia
- Espaço Xisto Bahia
- 17h às 19h
- Entrada franca
Mostra Artística - A FUGA PARA FRENTE (Áttomos Cia de Dança/BA) + STILL REICH (fragmentos) (Focus Cia de Dança/RJ)
- Espaço Xisto Bahia
- 20h
- R$40 e R$20 (meia)
Sexta-feira, 21 de novembro de 2025
Residência Artística Internacional "Movimento Lúcido"
- Espaço Xisto Bahia
- 9h às 12h30
- Público: Participantes já selecionados por convocatória
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "Improvisação - Tornando o Invisível Visível" com Adriana Belbussi (Uruguai)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "O Balé Sem a Corte" com Guego Anunciação (BA)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Workshop Internacional na Técnica Duncan com Fatima Suarez (BRA) e Lori Belilove (EUA)
- Escola de Dança da UFBA
- 14h às 16h30
- R$ 225,00 + taxa
- Público: Dançarinos, professores e coreógrafos
Fórum de Educadores de Dança - Bate-papo "Danço o Que Sou"
- Espaço Xisto Bahia
- 17h às 19h
- Entrada franca
Mostra Artística - Mostra INVEX (12 obras selecionadas)
- Espaço Xisto Bahia
- 20h
- R$40 e R$20 (meia)
Sábado, 22 de novembro de 2025
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "Movimento Lúcido" com Lucio Baglivo (ARG/ESP)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "Dança Griot" com Paco Gomes (BA)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Workshop Internacional na Técnica Duncan com Fatima Suarez (BRA) e Lori Belilove (EUA)
- Escola de Dança da UFBA
- 14h às 16h30
- R$ 225,00 + taxa
- Público: Dançarinos, professores e coreógrafos
Residência Artística Internacional "Movimento Lúcido"
- Espaço Xisto Bahia
- 14h às 17h30
- Público: Participantes já selecionados por convocatória
Fórum de Educadores de Dança - Lançamento do livro "Do corpo negro no balé clássico: historiografias, racismos e insurgências"
- Foyer do Espaço Xisto Bahia
- 17h às 19h
- Entrada Franca
Mostra Artística - TANGIBLE (Adriana Belbussi/Uruguai) + BOLERO (Reforma Cia de Dança/BA)
- Espaço Xisto Bahia
- 20h
- R$40 e R$20 (meia)
Domingo, 23 de novembro de 2025
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "Movimento Lúcido: Dança Contemporânea, Ferramentas Teatrais e Técnica Acrobática" com Lucio Baglivo (ARG/ESP)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "Dança Griot: O Método Griotlab na Construção de Narrativas Coreográficas" com Paco Gomes (BA)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Residência Artística Internacional "Movimento Lúcido"
- Espaço Xisto Bahia e Largo de Santo Antônio Além do Carmo
- 14h às 19h
- Participantes já selecionados por convocatória
Workshop Internacional na Técnica Duncan com Fatima Suarez (BRA) e Lori Belilove (EUA)
- Escola de Dança da UFBA
- 14h às 16h30
- Valor: R$ 225,00 + taxa
- Público: Dançarinos, professores e coreógrafos
Mostra Artística - “Me La Bailo Todas: resultado da Residência Artística Internacional” (Lucio Baglivo/ARG) + Quinceañera (baile com vários artistas)
- Largo de Santo Antônio Além do Carmo
- 17h
- Entrada franca
