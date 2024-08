Alzira Fonseca abre exposição em Salvador

Exposição segue até o dia 31 de agosto - Foto: Divulgação | Marco Peixoto

Entrelaçando o desenho com pintura e bordado em peças de cerâmica, tecido e papel, a artista Alzira Fonseca abrirá sua primeira exposição individual neste sábado, 3, com a mostra “Alvoroço dos encontros mínimos”, no Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho.

A artista se inspira na trama pessoal de idas e vindas entre a cidade e a floresta, já que vive entre a capital baiana, a Chapada Diamantina e o litoral sul da Bahia.

“Experimentar a vida de corpo inteiro com a natureza atende à demanda urgente de florestar-me. As paixões que brotam a partir dessa escolha me revelam o poder dos afetos como ferramenta de resistência às densidades do sistema opressor capitalista patriarcal”, relata a artista, que tem como referência as questões que envolvem o feminino.

Alzira transforma o barro em sua prática artística, ao mesmo tempo que é transformada por ele, pontua o curador da mostra, João Gravador. “Suas obras emergem de um processo artístico meditativo, conectando intimamente a natureza e o ser. As escolhas artísticas de Alzira não são apenas estéticas, mas também éticas – cada ação e decisão sua, contribui para a criação de uma narrativa pessoal coerente com práticas de ateliê que encontram ecos em sua vida e vice-versa”, reforça Gravador.



A exposição segue até o dia 31 de agosto, de quarta a sexta das 15h às 19h, e aos sábados das 9h às 12h. Para outros dias e horários o agendamento pode ser feito pelo e-mail: [email protected].