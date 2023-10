Após anunciar novo processo, Secult mantém gestão da Osba

Dias depois de anunciar a desclassificação das organizações para a gestão da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), foi divulgado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 22, que a Secretaria de Cultura do Estado contratou a Associação do Teatro Castro Alves (ATCA), liderada pelo maestro Carlos Prazeres, que iria sair, para gerir a orquestra de forma emergencial.

A Secult informou que a contratação da ATCA tem prazo de vigência de 180 dias, ou seja, seis meses, ou até a conclusão do processo de Seleção Pública Ordinária. Depois da decisão, a ATCA entrou com um recurso sobre a seleção pública.

Gestora da Osba, a ATCA foi desclassificada por incapacidade técnica, durante processo seletivo implementado. O Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), outra concorrente, avançou no processo seletivo e chegou a ser apontada como nova gestora no Diário Oficial durante o mês de julho.