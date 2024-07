Após polêmica com Ba-Vi na Fonte Nova, show de Jão muda de lugar

Superturnê de Jão explora todos os discos do paulista - Foto: Divulgação

Remarcado para acontecer no dia 24 de agosto, na Arena Fonte Nova, após a polêmica com o Ba-Vi, o show de Jão voltou a ser afetado pelo futebol baiano. Dessa vez, a apresentação teve o local mudado: ao invés da Arena Fonte Nova, será no WET, na Paralela.

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 4, pela Eventim. A empresa, responsável pela venda dos ingressos, informou que a mudança de local ocorreu a pedido da Arena Fonte Nova.

Segundo o comunicado, a apresentação permanecerá no dia 24 de agosto, mas será realizada no Wet'n Wild, na Avenida Paralela. “Reforçamos que os ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data e local, sem necessidade de troca”, informou a Eventim.

Superturnê

A Superturnê do fenômeno pop, que lotou estádios por todo o Brasil, foi adiada em Salvador no início do ano, a apenas quatro dias da data marcada. Na época, o motivo do adiamento foi por conta de dificuldades encontradas referentes à logística de preparação da Arena Fonte Nova, que no dia seguinte receberia o segundo Ba-VI da final do Campeonato Baiano.

O placar terminou empatado no 1 a 1 para os times. O possível imbróglio foi antecipado pelo Portal A TARDE no dia 8 de março.

O show de Jão estava marcado para começar por volta das 21h do dia 6 de abril, enquanto a final do Campeonato Baiano ocorreu às 16h do dia 7 de abril. Costumeiramente, os portões da Arena Fonte Nova são abertos duas horas antes do início das partidas, ou seja, às 14h. Com isso, a equipe de trabalho teria apenas a madrugada e a manhã de domingo para preparar o estádio.

Anunciada no dia 17 de agosto de 2023, a Superturnê explora todos os discos do paulista, que estourou na música no final de 2018. São eles "Lobos" (terra), "Anti-Herói" (ar), "Pirata" (água) e "SUPER" (fogo).

Os ingressos na Fonte Nova que foram vendidos variaram entre R$ 90 e R$ 900.