Belo, Karol G e Xande de Pilares são confirmados no Rock in Rio 2024 | A TARDE

Mais cinco atrações do Rock in Rio 2024 foram confirmadas na noite desta quinta-feira, 18. Belo, Karol G, Xande de Pilares, Dennis DJ e Pocah estarão no festival, que completa 40 anos e que acontecerá em setembro, no Rio de Janeiro.



A confirmação de Belo acontece no mesmo dia em que foi noticiado o fim do seu casamento com Gracyanne Barbosa, que durou 16 anos. Rumores apontam que tanto Belo como Gracyanne já estariam em outras relações. O pagodeiro se apresentará em 22 de setembro.

Entre os anunciados na quinta, o nome internacional escolhido foi o da colombiana Karol G, que terá seu show em 20 de setembro, assim como Pocah. As duas se juntaram a outras atrações femininas que se apresentarão no mesmo dia, como IZA, Ivete Sangalo, Gloria Gaynor, Angelique Kidjo e Katy Perry.

Dennis DJ se apresenta no dia 14 de setembro e Xande de Pilares no dia 19.